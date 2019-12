Thomas Walkenhorst wird neuer Vorstand bei der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg

Der 47-jährige gebürtige Niedersachse Thomas Walkenhorst wird neues Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg. Er soll im April 2020 sein Amt antreten.

Thomas Walkenhorst wird neues Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg. Er folgt in dieser Position auf Gerhard Heß von dem sich die Sparkasse Mitte des Jahres einvernehmlich getrennt hatte.

Der 1972 in Celle geborene Walkenhorst soll künftig an der Seite des Vorstandsvorsitzenden Reinhard Faulstich die Geschicke der Sparkasse lenken und dort den gesamten Markt- und Handelsbereich verantworten.

Walkenhorst hat im Anschluss an seine Bankausbildung Betriebswirtschaftslehre (FH) sowie Finance and Banking studiert. Nach seiner Tätigkeit bei einer Aktienbank in Hannover und Hamburg wechselte er zur Sparkassenorganisation. Dort leitete er zunächst das Firmenkundencenter in Harburg-Buxtehude. Seit 2012 ist er Leiter Firmenkunden bei der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling sowie stellvertretendes Vorstandsmitglied.

Laut Pressemeldung der Sparkasse freut sich Walkenhorst auf seine neue Aufgabe, die er voraussichtlich zum 1. April 2020 antreten wird.

Hersfeld-Rotenburgs Landrat Dr. Michael Koch, der auch Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse ist, erklärte, er sei überzeugt davon, dass Walkenhorst gemeinsam mit Reinhard Faulstich „die Sparkasse in dem derzeit herausfordernden Umfeld in eine erfolgreiche Zukunft führen wird“.kai Foto: Sparkasse

Quelle: Hersfelder Zeitung