Training, Triumph und Tour der Leiden

Teilen

Sascha Herrmann, Ressortleiter Sport © LUDGER KONOPKA

Kurz war die Pause für die Fußballer. Sehr kurz. Gefühlt vorgestern ist die alte Saison zu Ende gegangen.

Hersfeld-Rotenburg - An diesem Wochenende starten die meisten Teams – unter anderem die Gruppenligisten SG Aulatal und Aufsteiger SG Neuenstein – bereits in die Vorbereitung auf die nächste Spielzeit. Am ersten August-Wochenende beginnt die Saison 2023/2024.

Für die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz wird es die zweite Spielzeit in der Regionalliga Südwest sein. Und diese zweite Saison hat es zumeist in sich. Die Euphorie des Aufstiegs ist Vergangenheit, die Gegner haben den Neuling mittlerweile kennengelernt. Nach Platz elf und dem souveränen Klassenerhalt hat es im Kader der Fuldaer eine große Fluktuation gegeben. Das neue Team um Trainer Sedat Gören wird sich erst finden müssen. Starke Aufsteiger bereichern die Liga. Spitzenteams wie Kickers Offenbach und Steinbach haben sich namhaft verstärkt. Auf die Barockstadt wartet eine spannende, schwierige Saison. Das gilt sicher auch für den Nachbarn im Norden, den KSV Hessen Kassel, der dem Abstieg nur knapp entronnen ist.

Was ist nur mit dem deutschen Fußball los? Das bin ich in den letzten Tagen vielerorts gefragt worden. Die Nationalmannschaft seit Langem in der Krise, die U21 nach dem peinlichen EM-Aus ebenfalls. Auch die DFB-Frauen offenbaren Defizite, die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg öffentlich kritisierte.

Sei’s drum. Richten wir unseren Blick stattdessen lieber auf die Bundesliga. Die neuen Spielpläne sind seit gestern raus. Und beinahe jeden Tag gibt es schon jetzt neue Spekulationen über Transfers. Werder Bremen und Bayern München eröffnen am 18. August die Saison. Sieben Wochen, in denen noch viel passieren wird.

Einen tollen Triumph hat Rennfahrer Marcel Lenerz aus Ludwigsau mit seinem Teamkollegen Denis Bulatov in der ADAC GT 4 Germany gefeiert. Das Duo gewann im niederländischen Zandvoort mit seinem Mercedes AMG ein Rennen mit großem Vorsprung und belegte tags zuvor zudem den zweiten Platz. Motorsportfans konnten diese Wahnsinns-Leistung – wie alle Rennen – live bei Sport 1 verfolgen. Für Lenerz scheint sich der Wechsel zum sächsischen Rennstall BCMC Motorsport schon jetzt auszuzahlen. An diesem Wochenende geht es für ihn im belgischen Spa weiter – diesmal in der GT 4-Europameisterschaft.

Für Bestürzung und große Diskussionen hat kürzlich der tragische Tod des Schweizer Radprofis Gino Mäder gesorgt. Dieser war am 15. Juni bei der Tour de Suisse bei einer Abfahrt in eine Schlucht gestürzt und einen Tag später seinen Verletzungen erlegen.

Heute nun beginnt im spanischen Bilbao das Radsport-Spektakel schlechthin: Die Tour de France – gern auch Tour der Leiden genannt. Hoffentlich nur mit spektakulärem Sport – ohne schwere Stürze oder Doping-Skandale. (Sascha Herrmann)

Schönes Wochenende