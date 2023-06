Trend zum Leben auf dem Land: Auch Städte und Gemeinden in Hersfeld-Rotenburg profitieren

Ländliche Kommunen punkten mit Ruhe und Natur: Unser Foto zeigt den Haunecker Ortsteil Oberhaun. © Laura Hellwig

Ländliche Regionen waren in den vergangenen Jahren mit Blick auf den demografischen Wandel die Verlierer. Das soll sich mittlerweile gewandelt haben.

Hersfeld-Rotenburg – Laut einer neuen Studie, welche die hessische Landesregierung beim Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung in Auftrag gegeben hatte, sei der ländliche Raum im Aufschwung. Immer mehr Hessen entschieden sich für ein Leben auf dem Land, erklärte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Während die größeren Städte Wanderungsverluste verzeichneten, hätten fast drei Viertel der ländlichen Gemeinden in Hessen Zugewinne zu verzeichnen.

Der Trend zum Landleben zeigt sich auch in den Städten und Gemeinden im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Zwar haben einige Kommunen nicht vom Aufschwung profitiert, in anderen hingegen sind die Einwohnerzahlen konstant geblieben oder gestiegen.

In Friedewald gab es beispielsweise im vergangenen Jahr mit 2553 Einwohnern die höchste Einwohnerzahl der letzten 20 Jahre. Auch in Haunetal seien die Zahlen konstant. „Die Zuzüge und Geburten helfen, die Sterbefälle zu kompensieren“, erklärt Bürgermeister Timo Lübeck. In der Kreisstadt Bad Hersfeld haben sich die Einwohnerzahlen ebenfalls deutlich gesteigert, von 28 800 Einwohner im Jahr 2013 auf zuletzt 30 600.

Wichtig seien dabei die Investitionen in den Erhalt und Ausbau von Lebensqualität. „Die Menschen erkennen zunehmend die Vorzüge auf dem Land, etwa Luftreinheit, viel Natur, weniger Kriminalität, Kinder können hier behutsamer aufwachsen“, fasst Nentershausens Bürgermeister Ralf Hilmes zusammen.

Dazu kommen die Nutzung von attraktiven Freizeitangeboten sowie eine attraktive Innenstadt oder Dorfkern und bezahlbarer Wohnraum. „Eine Kommune muss über eine gute Verkehrsanbindung, Kita, Schulen und Gesundheitsversorgung, verfügen, um als Wohnort attraktiv zu sein“, sagt Meik Ebert, Sprecher der Bad Hersfelder Stadtverwaltung.

Kreisstadt Bad Hersfeld wächst, Einwohnerzahl in Rotenburg bleibt stabil

Die Kreisstadt Bad Hersfeld ist nach Auskunft von Sprecher Meik Ebert während der vergangenen zehn Jahre um 6,2 Prozent gewachsen, in den letzten fünf Jahren um drei Prozent.

Das Statistische Landesamt in Hessen geht in einer Prognose aus dem Jahr 2017 davon aus, dass bis 2030 die Bevölkerung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg um 4,1 Prozent abnehmen wird. Für die Zeit danach, von 2030 bis 2050, wird ein noch stärkerer Rückgang um weitere 14,6 Prozent prognostiziert.

In Rotenburg hat sich die Einwohnerzahl laut Stadtsprecherin Annika Ludwig seit Ende 2020 nicht großartig verändert. „Die relativ stabile Einwohnerzahl ist sicherlich positiv zu bewerten, das spricht ganz eindeutig für die vorhandene Lebensqualität in unserer Region“, vermutet Ludwig.

In Bebra sind die Einwohnerzahlen mit 13 972 Einwohnern ebenfalls relativ konstant. Nach der Devise: „Hier geht es mir gut, hier lass ich mich nieder“, biete die Stadt Bebra für jeden Bauherrn den idealen Standort für individuelle Wohnkonzepte. Ob in der Kernstadt als Zentrum mit Wohnen, Arbeiten und Bildung sowie Groß- und Einzelhandel und überregional sehr guter Verkehrsanbindung oder in landschaftlich idyllischer Ortsteillage gäbe es ein umfangreiches Angebot an Baugrundstücken zu attraktiven Preisen, so die Stadtverwaltung.

Kommunen wollen mit Kitas, Freizeitmöglichkeiten und schnellem Internet punkten

Für die Lebensqualität hätten die Kommunen in den vergangenen Jahren viel geleistet. In Cornberg beispielsweise werde laut Bürgermeisterin Katja Gonzales-Contreras versucht, primär jungen Familien nach Wunsch einen Kitaplatz anbieten zu können. Aktuell werde zudem im gesamten Gemeindegebiet Glasfaser verlegt.

In Kirchheim werde aktuell das Freibad instandgesetzt. „Ganz konkret haben wir auch in die Spielplätze investiert, um familiengerechtes Wohnen zu fördern“, erläutert Bürgermeister Axel Schmidt. In Niederaula habe man zur Steigerung der Lebensqualität eine neue Kinderkrippe gebaut, zudem liefen aktuell die Planungen für einen Sportpark, so Bürgermeister Thomas Rohrbach. Auch die Ausweisung von Neubau- und Gewerbegebieten habe dazu beigetragen.

In den meisten Kommunen sind es junge Familien, die für mehr Einwohner sorgen. „Vor allem ziehen immer mehr Familien nach Rotenburg. Da passt es gut, dass wir – neben dem Stadtumbau – seit 2018 einen eigenen Fachdienst „Familie, Bildung & Soziales“ ins Leben gerufen haben. Hier werden viele soziale Projekte entwickelt und durchgeführt und das in den Bereichen Kindertagesstätten, Familienzentrum, Gemeinwesenarbeit und kommunale Kinder- und Jugendarbeit“, erläutert Annika Ludwig. (Daniel Göbel)