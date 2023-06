Trickbetrüger erbeuten in Rotenburg und Bad Hersfeld Geld und Bankkarte

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Rückgeld ergaunert und falsche Polizisten: Zwei Fälle von Trickbetrug beschäftigen die Polizei im Landkreis.

Rotenburg/Bad Hersfeld – Während eines Bezahlvorgangs in einem Geschäft an der Rotenburger Breitenstraße steckte eine Frau am Mittwochmittag gegen 12 Uhr unbemerkt mehrere Wechselgeldscheine ein und wies den Kassierer anschließend darauf hin, dass er ihr zu wenig Rückgeld ausgehändigt habe. Der Mann glaubte den Angaben zunächst und übergab ihr weitere Geldscheine. Als er den Betrug wenig später bemerkte, informierte er die Polizei.

Die Frau wurde als circa 20 bis 30 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß, mit schwarzen, zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haaren und osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Zur Tatzeit habe sie eine schwarz-weiß-karierte Hemdjacke und eine schwarze Jeans getragen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg, 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter polizei.hessen.de

Ebenfalls am Mittwoch riefen Unbekannte eine ältere Dame in Bad Hersfeld an und gaben sich als Polizeibeamte aus, die sich nach einem Einbruch in der Nachbarschaft um ihre Wertgegenstände sorgten. Auch ein Mitarbeiter der örtlichen Bankfiliale sei in die kriminellen Machenschaften verstrickt. Die Dame glaubte den Angaben der Betrüger und übergab in den Abendstunden gegen 21.30 Uhr einem ihr unbekannten Mann, der sich als Polizist ausgab, an der Wehneberger Straße einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag sowie eine Bankkarte. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen der Polizei war der Mann in Begleitung eines weiteren Mannes unterwegs, der dauerhaft telefonierte und sich etwas abseits der Geldübergabeörtlichkeit aufhielt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, 06621/9320, jede andere Polizeidienststelle, oder über die Onlinewache unter polizei.hessen.de jce

Das rät die Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

- Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit, hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite senioren-sind-auf-zack.de.