Tritt auf die Bremse wird teuer: 1500 Euro Geldstrafe wegen Nötigung im Straßenverkehr

1500 Euro Geldstrafe muss ein 52-Jähriger aus Bad Hersfeld wegen Nötigung im Straßenverkehr bezahlen.

Bad Hersfeld – Sein Verhalten im Straßenverkehr wäre einem 52 Jahre alten Bad Hersfelder jetzt fast auch beruflich zum Verhängnis geworden.

Weil er am 30. Oktober 2022 abends um 20.37 Uhr auf der Autobahn 4 in einem Baustellenbereich am Kirchheimer Dreieck in seinem BMW einen anderen Verkehrsteilnehmer scharf ausgebremst hatte, hatte sich der Bad Hersfelder einen Strafbefehl über 1500 Euro (30 Tagessätze á 50 Euro) und ein längeres Fahrverbot gefangen.

Zu der Situation auf der A 4 war es gekommen, weil ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte. Dieses Vorhaben musste dieser dann aber abbrechen, weil der 52-Jährige seinerseits rechtsfahrend verbotswidrig überholte.

Um ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, hupte der andere Autofahrer. Das wiederum verstand der Angeklagte nun seinerseits als Provokation und trat kräftig auf die Bremse und zwang so den Hintermann dazu, ebenfalls kräftig auf die Bremse steigen zu müssen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden.

Der Genötigte erstattete daraufhin Strafanzeige gegen den Vordermann. Dieser fand sich nun gestern auf der Anklagebank wieder, nachdem er gegen den vor geraumer Zeit gegen ihn verhängten Strafbefehl Einspruch eingelegt hatte.

Dabei ging es dem Angeklagten nicht um die Höhe der Geldstrafe, sondern vielmehr um seinen Führerschein, der ihm entzogen werden sollte. Das wiederum hätte berufliche Auswirkungen für ihn gehabt. Als Maschinenführer bei einem großen Düngemittelhersteller unter Tage sei er auf seine Fahrerlaubnis angewiesen. Auch für die Fahrt von Bad Hersfeld zu seinem Arbeitsplatz im thüringischen Unterbreizbach könne er keinesfalls auf den Führerschein verzichten, erläuterte der 52-Jährige dem Gericht.

Während seiner Ausführungen entschuldigte er sich für sein Fehlverhalten und räumte ein, dass er so etwas nie wieder tun werde.

Das muss sowohl den örtlichen Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft als auch Strafrichter Michael Krusche ein wenig beeindruckt haben. Diese hatten dem Angeklagten zunächst vorgerechnet, dass er aufgrund seines Verdienstes eigentlich eine Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro (30 Tagessätze á 80 Euro) hätte erhalten müssen.

Da der Mann erstmalig vor Gericht gestanden hatte, beließ es Richter Krusche jedoch bei der Strafe von 1500 Euro. Seinen Führerschein darf der 52-Jährige behalten. So hatte es auch die Staatsanwaltschaft vorgeschlagen. Das Urteil ist rechtskräftig (Mario Reymond)