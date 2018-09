Um den Dieselfilter zu stehlen: Diebe sägen Sprinter-Auspuffrohre ab

Bad Hersfeld. Sehr rabiat sind Unbekannte in Bad Hersfeld beim Diebstahl von mehreren Dieselpartikelfiltern vorgegangen: Sie sägten kurzerhand die Auspuffrohre ab

Die Diebe legten die Säge gleich an vier auf einem Firmengelände in der Erfurter Straße geparkte Sprinter der Marke Mercedes an. Den Tatzeitraum gibt die Polizei mit Donnerstagnachmittag der vergangenen Woche bis Montagmorgen an.

Der Schaden durch die gestohlenen Dieselpartikelfilter und die beschädigten Auspuffanlagen beläuft sich laut der Ermittler auf etwa 10 000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06621/93 20 oder im Internet.

