Umstrittener Gesundheitsbonus ist bei Amazon in Bad Hersfeld im Gespräch

Bad Hersfeld. Der sogenannte Gesundheitsbonus ist auch am Amazon-Standort Bad Hersfeld im Gespräch. Das bestätigte Standortleiter Christian Dülfer.

Höhenverstellbare Tische, Einlegesohlen für die Schuhe, Tipps vom Physiotherapeuten und eine Ernährungswissenschaftlerin im Team: „Das Thema Gesundheitsmanagement hat in den vergangenen zwei bis drei Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen“, sagt Christian Dülfer, Standortleiter des Amazon-Logistikzentrums FRA 1 in Bad Hersfeld.

Und die Bemühungen hätten sich durchaus ausgezahlt. „Die Ausfallzeiten haben sich stark reduziert und liegen im einstelligen Prozentbereich“, so Dülfer mit Blick auf Arbeitsunfälle und Krankheitstage, wobei Unfälle ohnehin nur äußerst selten vorkämen. Die Kritik der Gewerkschaft Verdi, die im Rahmen der seit vier Jahren andauernden Streiks zuletzt auch einen hohen Krankenstand bemängelte, kann Dülfer nur bedingt nachvollziehen. „Wir sehen den positiven Einfluss unserer gesundheitsfördernden und präventiven Maßnahmen.“

Neues System

In der Diskussion ist zudem der sogenannte Gesundheitsbonus, der aktuell am Standort Bad Hersfeld im Gespräch ist. Das Prämiensystem soll gesundheitsbewusstes Verhalten und wenige Krankheitstage belohnen, wobei es eine individuelle und eine Team-Komponente gibt. Laut Dülfer könnten so je nach Ausgestaltung bis zu zehn Prozent des Gehalts zusätzlich erreicht werden. „Wir verhandeln derzeit mit dem Betriebsrat über eine mögliche Ausgestaltung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten“, erklärte Dülfer auf Nachfrage. „Ob und wenn ja, wann und in welcher Form dieser flankierende Bonus kommt, kann ich deshalb noch nicht sagen.“

Die Erfahrungen an anderen Standorten sind laut der Amazon-Vertreter positiv. Der Gesundheitsbonus soll den bisherigen Arbeitssicherheitsbonus ablösen, der laut Pressesprecher Stephan Eichenseher weniger beeinflussbar ist.

Für Verdi-Sekretärin Mechthild Middeke erhöht ein solcher Bonus allerdings nicht nur die Gefahr, dass sich Mitarbeiter krank zur Arbeit schleppen, sondern auch Mobbing, wenn einzelne Kollegen den Team-Bonus gefährden. „Wir können verstehen, dass die Beschäftigten mehr Geld in der Tasche haben wollen, aber wir fordern dazu auf, weiter für einen höheren Grundlohn zu kämpfen.“ Nach Middekes Eindruck gebe es eine breite Stimmung gegen den neuen Bonus.

Auch Ralf Metzger, Leiter der Unternehmenskommunikation bei der AOK Hessen, ist eher skeptisch. „Das ist kein Element, das wir favorisieren oder empfehlen“, so Metzger.

Bonuszahlungen, die zum Grundgehalt hinzukommen, sind bei Amazon Teil des Lohnpakets. Seit April 2016 gibt es zum Beispiel den Familienbonus, den in Bad Hersfeld bisher 130 Mitarbeiter in Anspruch genommen hätten. Mütter können zur Geburt ein halbes Bruttomonatsgehalt erhalten, Elternteile in Elternzeit Dreiviertel eines Gehalts als Bonus.

