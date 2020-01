Fahrer stürzt mit Kleintransporter in Bad Hersfeld in Vorgarten

Zu einem kuriosen Unfall ist es am frühen Freitagmorgen in Bad Hersfeld gekommen. Der Fahrer blieb dabei zum Glück offenbar unverletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Freitagmorgen Am Weinberg in Bad Hersfeld passiert. Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr gegen 5.50 Uhr auf der Bundesstraße 62 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Bad Hersfeld.

In einer leichten Rechtskurve in Höhe der Autobahnpolizei kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel, durchbrach eine Schutzplanke und stürzte in einen Vorgarten neben einer Garage.

Als die Feuerwehr an der Unfallstelle eintraf, hatte der vermutlich unverletzte Fahrer sein Fahrzeug bereits verlassen. Er wurde aufgrund des Unfallbildes jedoch vorsorglich mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. (yk)

