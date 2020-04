Schwerer Unfall: Mann aus Bad Hersfeld von Motorrad geschleudert

Schwer verletzt nach Unfall bei Fulda: Mann aus Bad Hersfeld muss in die Klinik.

Bei einem Unfall im Landkreis Fulda wird ein Mann aus Bad Hersfeld schwer verletzt. Er wird von seinem Motorrad geschleudert.

Fulda - Ein 57-jähriger Mann ausBad Hersfeld befuhr am Samstag, dem 11.04.20, gegen 16.35 Uhr, mit seinem Motorrad, einer Honda CBR 1000, die L2304 aus Fahrtrichtung Uttrichshausen kommend in Fahrtrichtung Heubach.

Auf der kurvenreichen Strecke kam der 57-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die dortige Bankette und wurde im weiteren Verlauf von dem Motorrad geschleudert. Der 57-Jährige wurde mit schweren, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus eingeliefert.

Durch den Unfall entstand an dem Motorrad ein wirtschaftlicher Totalschaden. Weiterhin wurde ein Leitpfosten beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Unfall zwischen Bad Hersfeld und Fulda: Pkw brennt nach Frontalzusammenstoß

Wegen eines weiteren Unfalls zwischen Bad Hersfeld und Fulda war die B27 zeitweise voll gesperrt. Zwei Fahrzeuge sind frontal miteinander kollidiert. Zwei Personen wurden verletzt.

Die Polizei teilte mit, dass die Fahrerin eines Smarts von Unterhaun, einem Ortsteil von Hauneck im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, kommend auf die B27 in Richtung Bad Hersfeld abbiegen wollte und dabei wohl einen anderen Wagen übersah. Der VW fuhr auf der B27 von Bad Hersfeld in Richtung Fulda und hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander, wurden über die Fahrbahn in einen Flutgraben geschleudert - danach fing der VW Feuer.

49-jähriger Kradfahrer bei Unfall in Hersfeld schwer verletzt

Unfall im Kreis Hersfeld-Rotenburg - Schleuderpartie und Zusammenstoß mit Schutzplanke

Nach einem anderen Unfall, auf der A4 im Kreis Hersfeld-Rotenburg, ist ein Fahrer leicht verletzt. Bei dem Unfall krachte der Ford zuerst links in die Betonschutzplanke der dreispurigen A4 in Richtung Kirchheimer Dreieck, wurde von dort abgewiesen und schleuderte über alle drei Fahrspuren gegen die rechte Schutzplanke.

Von dort wurde das Fahrzeug erneut abgewiesen und prallte ein zweites Mal in die linke Betonschutzplanke. Im weiteren Verlauf schleuderte der Ford wieder über alle drei Fahrspuren, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach in einem Flutgraben zum Stillstand.

