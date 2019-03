Verursacher sucht nach Unfall den Geschädigten - jetzt hilft die Polizei

Ein 76-jähriger Autofahrer hat am Montag in Bad Hersfeld einen Kleinwagen beschädigt und 500 Euro Schaden verursacht. Der Versuch, den Besitzer zu verständigen, blieb erfolglos.

Weil er am Montagmorgen beim Rückwärtsfahren in eine Parklücke im Abteiweg in Bad Hersfeld einen blauen Kleinwagen beschädigt hatte, wollte ein 76-jähriger Autofahrer dessen Besitzer verständigen – ohne Erfolg. Jetzt bittet die Polizei den Geschädigten darum, Kontakt aufzunehmen.

Der Mann aus Bad Hersfeld hatte bei dem Parkplatzrempler einen Schaden von etwa 500 Euro am Kotflügel des blauen Fahrzeugs hinterlassen. Laut Polizei wartete er zunächst auf den Besitzer des Kleinwagens. Da dieser nach einiger Zeit nicht zu seinem Fahrzeug kam, wollte der Verursacher ihm eine Mitteilung schreiben. Während dieser Zeit fuhr der Geschädigte vom Unfallort weg, ohne dass sich der 76-Jährige mit ihm hätte in Verbindung setzen können, so der Polizeibericht.

Kontakt: Polizeistation in Bad Hersfeld, Telefon: 06621/9320.

