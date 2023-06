Verein Wohnraumhilfe in Bad Hersfeld besteht seit 30 Jahren

Wohnungsnot wird größer

+ © Christine Zacharias In den Räumen der Wohnraumhilfe (Güldene Kammer 6) gibt es viele gemütliche Ecken, in denen Gespräche und Gruppenaktivitäten stattfinden können. Unser Bild zeigt (von rechts) Geschäftsführerin Regina Lang, Sozialpädagogin Theresa Ißlei und den Klienten Lukas Meinhardt. © Christine Zacharias

Die Wohnraumhilfe Bad Hersfeld wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Das soll mit einer Reihe von Veranstaltungen im September gefeiert werden

Bad Hersfeld – Menschen, die auf der Straße leben, eine Heimat zu geben, ein Bett, in dem sie warm und trocken schlafen können, und die nötige Unterstützung, um wieder sesshaft zu werden und schließlich in einer eigenen Wohnung leben zu können, das waren einige Motive, die unter anderem Erika Meier-Böke und Reinhard Schenk bewegten, im Jahr 1993 den Verein Wohnraumhilfe Bad Hersfeld zu gründen.

Als damalige Leiterin der Bahnhofsmission hatte Erika Meier-Böke immer wieder mit wohnungs- und obdachlosen Menschen zu tun. Für sie war die Bahnhofsmission regelmäßige Anlaufstelle für ein Essen und ein unterstützendes Gespräch. Und auch Reinhard Schenk hatte als Sozialarbeiter immer wieder mit Wohnungslosen und deren Problemen zu tun.

Schon vor 30 Jahren war es schwierig, Wohnungen für Menschen ohne feste Arbeit und mit sozialen Problemen zu finden. Deshalb kaufte der Verein ein Mehrfamilienhaus am Frauenberg und stellte dort Zimmer und Wohnungen als Übergangswohnräume zur Verfügung. Von dort ging für viele ehemals Wohnungslose mit der entsprechenden Unterstützung und Beratung durch die Vereinsmitglieder der nächste Schritt dann in eine eigene Wohnung.

Veranstaltungen zum 30. Geburtstag Am Tag der Wohnungslosen am 11. September präsentiert sich die Wohnraumhilfe Bad Hersfeld aus Anlass ihres 30-jährigen Bestehens mit einem bunten Angebot von 10 bis 16 Uhr auf dem Linggplatz. Es wird ein großes Erlebniszelt, Ausstellungen, Informationen und viele Aktivitäten für alle Altersgruppen geben. Am Mittwoch, 13. September, findet das Jubiläumsfest der Wohnraumhilfe unter dem Motto „Ein Dach für alle“ statt. Es beginnt mit einem Gottesdienst in der Matthäuskirche. Anschließend wird eine Dokumentation zum Thema gezeigt, bevor dann um 12.30 Uhr die Podiumsdiskussion beginnt. Ein Tag der offnen Tür findet am Freitag, 15. September, von 10 bis 15 Uhr in den Räumen der Wohnraumhilfe, Güldene Kammer 6, in Bad Hersfeld statt. Es gibt Ausstellungen, Spiele für Kinder, einen Flohmarkt, Musik und ein vielfältiges Speisen- und Getränkeangebot.

Bald schon wurde eine Sozialarbeiterin eingestellt, die auch einen Tagestreff betreute, der in dem Haus am Frauenberg angeboten wurde. Dort konnten sich nicht nur Menschen, die noch auf der Straße lebten, aufhalten, er war auch eine wichtige Anlaufstelle für diejenigen, die bereits in eigenen Wohnungen lebten, berichtet Regina Lang, seit 2018 Geschäftsführerin des Vereins.

Inzwischen beschäftigt die Wohnraumhilfe zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch die Zahl der betreuten Klienten hat stark zugenommen. Waren es anfangs noch 14 Personen, seien es aktuell zwischen 70 und 80 erklärt Lang.

Wohnraumhilfe Bad Hersfeld bietet fünf Übergangswohnungen

Der Verein biete fünf Übergangswohnungen in Bad Hersfeld, in denen jeweils mehrere Wohnungslose gemeinsam lebten und sich Bad und Küche teilten. Zusätzlich gebe es längerfristig genutzte Wohnungen in Kirchheim und Bad Hersfeld.

Die Klientel habe sich im Laufe der Jahre sehr verändert, sagt Lang. Den „klassischen Berber“, also Wohnungslose, die von Stadt zu Stadt ziehen, gebe es kaum noch. Die meisten verlören ihre Wohnung wegen einer Erkrankung, wegen finanzieller Probleme, Arbeitslosigkeit oder weil sie aus ihrer bisherigen Wohnung „rausrenoviert“ worden seien.

Betroffen seien zunehmend auch jüngere Menschen und Familien und selbst Berufstätige, die sich von ihrem Einkommen keine Wohnung leisten könnten. „Hier bringt jeder seinen dicken Rucksack mit“, weiß Regina Lang. Oft seien Schicksalsschläge Auslöser für den Weg in die Wohnungslosigkeit. Auch Corona habe kräftig zu den Problemen der Menschen beigetragen.

Das Leben werde zunehmend schwieriger und das familiäre Umfeld biete weniger Halt und Orientierung, nennt Lang einige Gründe, die zum Verlust der Wohnung führen könnten. Vor allem aber verschärfe der Wohnungsmarkt sich ständig.

„Wohnungsmarkt und Wohnungsmangel in Bad Hersfeld“ sind auch Thema einer Podiumsdiskussion, die am Mittwoch, 13. September, um 12.30 Uhr im Gemeindehaus der Matthäuskirche im Geistalweg beginnt und an der unter anderem Bürgermeisterin Anke Hofmann, die Landtagsabgeordneten Tanja Hartdegen (SPD) und Kaya Kinkel (Grüne) sowie der Vorsitzende des Landesverbands Hessen des Deutschen Mieterbundes, Gert Reeh, teilnehmen. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich per Mail an info@wohnraumhilfe-hef.de.

Mit weiteren Veranstaltungen will die Wohnraumhilfe auf ihre Angebote und die Situation wohnungsloser Menschen aufmerksam machen. (Christine Zacharias)