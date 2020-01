Volles Haus beim Sparkassen-Forum mit Sven Plöger

Der aus dem Fernsehen bekannte Wetterexperte sprach in der Bad Hersfelder Schildehalle am Freitagabend über Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit.

Der Diplom-Meteorologe und bekannte ARD-Wetterexperte Sven Plöger war am Freitagabend Gast beim Sparkassen-Forum in der Bad Hersfelder Schilde-Halle. Er hielt einen Vortrag über die brandaktuellen Themen „Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit“. Das Publikumsinteresse war riesig, die Karten für die Veranstaltung waren schnell vergriffen. Im Anschluss an seinen Vortrag plauderte Plöger wie gewohnt in lockerer Runde mit Sparkassenvorstandschef Reinhard Faulstich und dem neuen Vorstandsmitglied Thomas Walkenhorst, der seinen ersten offiziellen Auftritt in Bad Hersfeld hatte. Mehr zum Sparkassenforum im Laufe des Wochenendes und am Montag in der gedruckten Ausgabe unserer Zeitung.

Quelle: Hersfelder Zeitung