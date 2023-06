Vom Funker zum Superstar: Andreas Bongard spielt Jesus im Musical bei den Bad Hersfelder Festspielen

Von: Kai Struthoff

Rückkehr in die Ruine: Andras Bongard spielt die Titelrolle in „Jesus Christ Superstar“. Bad Herfeld kennt er schon von seinem Engagement bei „Titanic“. © Steffen Sennewald

Andreas Bongard spielt in diesem Festspielsommer im Musical „Jesus Christ Superstar“ die Titelrolle. Er hat uns erzählt, warum gerade dieser Part so anspruchsvoll ist.

Bad Hersfeld – Auf der „Titanic“ war er noch der Funker und arbeitete tief unten im Bauch des Musical-Dampfers in der Stiftsruine. Inzwischen hat er sich ganz nach oben gearbeitet – er ist der „Superstar“: Andreas Bongard spielt in diesem Festspielsommer im Musical die Titelrolle des Jesus Christus. Trotzdem hebt er nicht ab. „Auch wenn bei Jesus Christ Superstar der Fokus natürlich auf Jesus liegt, so bleibt es doch ein Ensemblestück“, sagt er bescheiden. Schließlich sei ja auch Jesus mit seinen Jüngern stets als Gruppe aufgetreten.

Mit der Rolle des Jesus hat sich der 35-jährige Schauspieler im Vorfeld intensiv beschäftigt. Die biblisches Geschichte hat ihn schon früh begleitet: im katholischen Kindergarten, bei der Firmung und der Kommunion. „Natürlich hat mich die Kirche geprägt“, sagt Bongard, der zur Vorbereitung auch in der Bibel und anderen Quellen gelesen hat. „Die Story ist so alt, dass man die Wahrheit nicht mehr rausfinden kann – Religion ist eben Glaube, deshalb versuche ich meine eigene Figur zu finden.“

Für ihn sein Jesus ein Visionär, der zum Beispiel auch den Klimawandel und die damit verbundenen Naturkatastrophen vorausgesehen hat. „Ich vergleiche ihn zuweilen mit Greta Thunberg, die sich in einer modernen Welt gegen Regierungen stellt und uns wachrütteln will – so wie es auch Jesus getan hat.“

Aus der Kirche ist Andreas Bongard ausgetreten, auch weil er „erschrocken darüber ist, wie diese an sich tolle Geschichte auch von der Kirche immer wieder manipuliert worden ist.“ Man könne jedoch Christ sein, ohne die Mitgliedschaft in der Kirche, sagt er.

Bei der HZ-Matinee gab es für die Besucher erste Einblicke in die aufwendige Produktion: Ein gewaltiges Kreuz dominiert die Bühne, ein riesiger Gekreuzigter wird unter einem Heiligenschein über den Darstellern schweben. „Dieses Stück passt nirgendwo so gut rein wie in die Stiftsruine“, ist Andreas Bongard überzeugt.

Für ihn ist die Rock-Oper auch körperlich eine enorme Herausforderung. „Ich muss für diese Rolle meine Stimme pflegen. Das Stück ist sehr rockig und zuweilen schon an der Schwelle zum Schreien, um Angst und Wut zum Ausdruck zu bringen“. Ohnehin ist die Stimme das Kapital des Schauspielers, der auch in den USA ausgebildet wurde und sogar in der legendären Radio-City-Music-Hall in New York und im Yankees-Stadion aufgetreten ist.

Deshalb ist ihm auch der in Deutschland verbreitete Begriff des Musicaldarstellers zu eng gefasst. „In Amerika nennen sich alle Schauspieler, Sänger, Tänzer“. Er selbst sei zwar kein guter Tänzer, sondern vielmehr auf Gesang und Schauspiel spezialisiert. „Jeder hat im Musical seinen Schwerpunkt, das macht den Reiz aus, eben weil es so vielseitig ist.“

Dazu gehört für ihn auch, dass er zuweilen als Synchronsprecher arbeitet und dabei auch Disney-Charakteren seine Stimme leiht. Zudem reüssiert er unter dem Künstlernamen „Bongard“ neuerdings auch als Singer und Songwriter. „Das hat schon lange in mir gebrodelt“, erzählt er. „Ich wollte etwas Eigenes machen und meine eigenen Geschichten erzählen.“ Während der Corona-Zeit hat er erste Songs veröffentlicht. Deshalb sei der Herbst nach den Bad Hersfelder Festspielen für Studioaufnahmen reserviert.

Davor liegt für Andreas Bongard aber noch ein anstrengender Sommer. Deshalb liebt der Wahl-Berliner auch Bad Hersfeld – die Nähe zu seiner Heimatstadt Limburg an der Lahn und der Familie, die Ruhe und die kurzen Wege. „Für mich ist hier ein Ort voller Energie, an dem ich die Großstadt hinter mir lassen kann und mich in Ruhe auf meine Arbeit konzentrieren kann.“

