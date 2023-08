Perkussionistin Brigitte Haas musiziert im Orchester der Bad Hersfelder Festspiele

Von: Daniel Göbel

Die Die Klangkünstlerin und Perkussionistin Brigitte Haas ist Teil des 17-köpfigen Festspiel-Orchesters. Die ausgebildete Schlagzeugerin lebt in Ägypten, wenn sie nicht im Sommer bei den Festspiel-Musicals musiziert. © Daniel Göbel

Die ausgebildete Schlagzeugerin v ist Teil des 17-köpfigen Orchesters der Bad Hersfelder Festspiele und lebt außerhalb der Saison in Ägypten.

Bad Hersfeld – Brigitte Haas hat ihr Hobby zum Beruf gemacht: Die ausgebildete Schlagzeugerin ist Teil des 17-köpfigen Festspiel-Orchesters, das während der Musical-Stücke in der Stiftsruine zum Einsatz kommt. Im Orchestergraben an der Bühne fällt sie dem Publikum durch ihre fröhliche Art auf. „Das liegt vor allem daran, dass wir eine super Stimmung im Orchester haben und das gemeinsame Spielen sehr viel Freude bereitet.

Das ist schon eine Besonderheit und fällt natürlich auch dem Publikum auf“, sagt die 47-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Leidenschaft für Musik hat Brigitte Haas schon im Kindesalter entdeckt. Sie ist in Süddeutschland aufgewachsen, ihr Vater leitete einen Musikverein und auch ihre Mutter war in einem Chor aktiv. So lag es natürlich nahe, auch selbst zu musizieren. „Ich habe dann im Musikverein mit dem Klavierspielen begonnen“, erinnert sich Haas. Im Alter von etwa acht bis neun Jahren sei dann das Schlagzeug dazugekommen. „Mit 14 Jahren habe ich schon gemerkt, dass ich gern Berufsmusikerin werden will.“

So studierte sie schließlich klassisches Schlagzeug in Weimar und Hannover. Im Zuge des Studiums kam dann noch Latin Percussion dazu, wofür Rhythmusinstrumente wie Marimba und Bongos notwendig sind.

Lust in einem festen Orchester zu spielen, hatte Haas nach eigenem Bekunden nie, sie wollte immer freiberuflich als Musikerin arbeiten, was sie neben der Verpflichtung bei den Festspielen auch tut. Zuletzt hat sie etwa eine Klanginstallation in Ägypten entwickelt, wo sie den Großteil des Jahres mit ihrem Mann in Luxor lebt. Im Sommer kommt sie seit 2009 nach Bad Hersfeld, damals war die „Westside Story“ das erste Stück, bei dem sie im Orchester mitspielte.

Im Orchester gebe es einen festen Kern von Musikern, die teils schon länger als sie dabei sind. Je nach Stück kann die Besetzung aber auch mal wechseln, dennoch schätzt Haas, dass die Musiker aufeinander eingespielt sind. Den Ton gibt hauptsächlich der Dirigent an, in kleineren Szenen, in denen es etwa zu einer Messerstecherei kommt, muss sie aber spontan reagieren und dies musikalisch mit dem Schlagzeug untermalen.

Im Orchestergraben fühle sie sich wohl, auch vor Regen seien die Musiker durch ein Plexiglasdach geschützt. Haas gefällt es besser, wenn das Dach in der Stiftsruine nicht geöffnet ist. „Das fühlt sich an, als wären keine Leute da, man ist einfach nicht so gut im Klang“, erläutert Brigitte Haas.

Viel Freizeit habe sie den Tag über nicht, denn um am Abend die richtige Energie aufbringen zu können, müsse man den Tagesablauf daran anpassen. „Meist bin ich morgens sehr aktiv und ruhe mich dann mittags aus, um abends fit zu sein.“ Dennoch gehe sie gern auch mal in die Stadt oder im Wald laufen. Besonders die Natur in der Region schätze sie. Zudem habe sie gerade in diesem Jahr viel Besuch bekommen, dann stünden meist gemeinsame Unternehmungen an.

Viele andere Hobbys habe sie neben der Musik nicht, sagt Haas. Sie sei vielmehr damit beschäftigt, nach tieferen Dingen im Alltag zu suchen, berichtet die gläubige Muslimin.

Die musikalischen Entscheidungen im Festspiel-Orchester treffe der Dirigent, der mit den jeweiligen Regisseuren zusammenarbeitet, daher hätten die Musiker keinen direkten Kontakt mit den Schauspielern auf der Bühne. Geprobt werde während der Vorstellungszeit nicht mehr, allerdings gebe es jeden Tag einen Soundcheck, der im Grunde wie eine Mini-Probe sei. (Daniel Göbel)