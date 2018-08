Vorsicht Wildwechsel: Zwei Unfälle bei Bad Hersfeld und Gerterode

Bad Hersfeld. Zwei Unfälle mit Rehwild meldet die Polizei vom vergangenen Wochenende aus Bad Hersfeld und Ludwigsau.

Am Samstag um 22.05 Uhr befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau die Landesstraße zwischen Niederthalhausen und Gerterode, als plötzlich ein Rehwild die Fahrbahn querte. Der Pkw-Fahrer konnte eine Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von 1000 Euro.

Am Sonntag um 17 Uhr befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula die B62 von Beiershausen in Richtung Niederaula. Auf der Höhe eines Parkplatzes liefen zwei kleine Rehe über die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin konnte dem ersten Reh noch ausweichen, prallte jedoch mit der linken vorderen Autohälfte gegen das zweite Tier. Es entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von 700 Euro.

