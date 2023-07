Was passiert im Bienenjahr? Hersfelder Imker spricht über sein Hobby

Von: Laura Hellwig

Fleißige Arbeiterbienen: In den Rähmchen, die in den Bienenstock eingehangen werden, bauen die Bienen ihre Waben. In die sechseckigen Zellen tagen sie den gesammelten Nektar ein. © Laura Hellwig

Rainer Hoffmann ist Mitglied im Hersfelder Imkerverein. Aus Anlass des 140-jährigen Bestehens des Vereins erzählt der Hobby-Imker, was im Verlauf des Bienenjahres alles zu tun ist.

Der Hersfelder Imkerverein besteht seit 140 Jahren und hat rund 100 Mitglieder. Sie alle besitzen mehrere Bienenvölker. Dank ihnen gibt es regional erzeugten Honig und eine blühende Landschaft.

Bad Hersfeld – Umweltschutz, Gesundheit und Kultur – das sind die Hauptgründe, wieso Dr. Rainer Hoffmann vor einigen Jahren mit dem Imkern angefangen hat. Und weil er ein großer Honig-Fan ist, sagt Hoffmann schmunzelnd. Gemeinsam mit seiner Frau Doris, die sich ebenfalls für Umweltschutz engagiert, bewirtschaftet er ein großes Grundstück mit Streuobstwiese und Bio-Garten. Hier finden die Bienen seiner drei Völker genug Nektar, um circa 100 Kilogramm Honig pro Jahr zu produzieren.

Rainer Hoffmann ist Mitglied im Hersfelder Imkerverein. Dieser besteht seit 1883 – seinen Geburtstag hat der Verein bereits gefeiert, zusammen mit dem Deutschen Imkertag. Um Nachwuchs macht sich Rainer Hoffmann keine Sorgen: Der Verein zählt aktuell rund 100 Mitglieder, die meisten kommen aus Bad Hersfeld und jede und jeder besitzt mehrere Bienenvölker.

Imkerverein Bad Hersfeld hat keine Nachwuchs-Sorgen

Das jüngste Mitglied ist 16 Jahre alt, das älteste über 90. Seit 2017, in dem Jahr, in dem Hoffmann in den Imkerverein eingetreten ist, haben drei Probeimker-Kurse stattgefunden. Im Rahmen dieser Kurse hätten sich laut Hoffmann rund 30 Jung-Imker dem Verein angeschlossen. Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder, um sich auszutauschen.

Wachs-Produktion: In seinem Sonnenwachsschmelzer trennt Hoffmann mit der Kraft der Sonne den Wachs aus den Holzrahmen, der beim Bau der Waben entstanden ist. Den gesammelten Wachs gibt Hoffmann zur Weiterverarbeitung weiter. © Laura Hellwig

Auch Hoffmann ist über solch einen Probeimker-Kurs Mitglied geworden. Denn der Verein hatte damals noch einen Veranstaltungsort gesucht und diesen auf der Streuobstwiese des Paares Hoffmann gefunden. Damit knüpft Hoffmann auch an das Hobby seines Vaters an, der ebenfalls nebenbei Imker war. „Früher hatten die Hobby-Imker mehr Völker“, sagt Hoffmann.

Sein Vater hat zwischen 30 und 35 Völker besessen. Hoffmann selbst besitzt derzeit drei Völker, deren Kästen in seinem Garten stehen. Bienen zu halten und Honig zu ernten – darin sieht Hoffmann eine kulturelle Errungenschaft der Menschheit und er hat ein Interesse daran, dass diese Kultur fortbesteht. Den wertvollen Beitrag, den Bienen für die Umwelt leisten, hebt der Imker ebenfalls hervor. Dank der Tiere blüht die Natur und wachsen die Früchte auf Feldern, Bäumen und an Sträuchern.

Im Verlauf des Bienenjahres warten auf die Imker immer andere Aufgaben

Im Verlauf des Bienenjahres ist der Imker zu jeder Jahreszeit mit anderen Aufgaben beschäftigt. Im Spätsommer beginnt die Zeit, in der die Tiere auf den Winter vorbereitet werden, erklärt Hoffmann. Dann werden die Bienen zusätzlich mit einem Fertigzucker-Gemisch (in Wasser gelöster Zucker) gefüttert, um das Überwintern zu sichern. Außerdem wird kontrolliert, ob ein Bienenstock einen Varroamilben-Befall hat. Wenn ja, wird das Bienenvolk behandelt, bevor die Milbe große Schäden anrichten kann. Über den Winter kommen die Aktivitäten im Bienenstock zum Erliegen.

Mitmachen beim Imkerverein Wer Interesse hat, im Imkerverein mitzumachen, ist bei den monatlichen Treffen willkommen. Die Hobby-Imker treffen sich an jedem letzten Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im Gemeinderaum Petersberg an der Straße Am Klosterbrunnen. Kontakt: imkerverein-badhersfeld.de; info@imkerverein-badhersfeld-de



Im Februar kontrolliert Hoffmann nochmals, ob die Bienen genug Futter haben. Kommt es im Frühling zu einer weiteren Kälteperiode, kann das den Bienen schaden – im schlimmsten Fall verhungern sie. In der Zeit von Anfang Mai bis Mitte Juni kontrolliert der Imker in regelmäßigen Abständen, ob das Bienenvolk dabei ist, eine neue König zu züchten. Sollte dies der Fall sein und eine neue Königin schlüpft, verlässt die bisherige Königin mit einem Teil ihres Volkes den Bienenstock und schwärmt aus. Dann muss ein Imker den Schwarm wieder einfangen, Eine neue Bienenkönigin wird in einer sogenannten Weiselzelle von den Arbeiterbienen nachgezogen. Sie füttern ein spezielles Gelee, das Weiselfutter.

Kontrolle: Mit einer Lupe überprüft Rainer Hoffmann den Varroamilben-Befall. Dazu schaut er, wieviele Milben auf dem Auffang-Tablett eines Bienenstocks gefallen sind. © Laura Hellwig

Eine Königin entsteht in 16 Tagen, erklärt Hoffmann. Um das Ausschwärmen zu vermeiden, muss der Imker entweder rechtzeitig das Aufziehen der neuen Königin verhindern oder die alte Königin selbst entfernen, aus dem Stock entnehmen und umziehen lassen. Die Erntezeit des Honigs ist verschieden, je nachdem, woher die Bienen ihren Nektar beziehen, in der Regel wird aber zwischen Mai und Juli geerntet.

Durch Veränderungen in der Landwirtschaft und durch den Klimawandel können Imker Verschiebungen im Bienen-Kalender beobachten. Außerdem beeinflussen diese beiden Faktoren sowie der Befall der Varroamilbe den Erfolg der Honigernte.

(Laura Hellwig)