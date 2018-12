Weihnachtsgeschenke schön verpackt:  Einpack-Expertin Kerstin Pfaff gibt Tipps

Zahlreiche Geschäfte bieten ihren Kunden beim Verpacken Unterstützung an. Und während man selbst zuhause mit Papier, Schere und Kleber kämpft, um dann irgendwann ein Päckchen in den Händen zu halten, bei dem hinten und vorne alles schief und krumm ist, sind die meist weiblichen Einpackerinnen im Geschäft ruckzuck fertig mit kleinen und größeren Schmuckstücken.

Das Modehaus Sauer in Bad Hersfeld hat für die Weihnachtseinkäufer eigens eine opulent dekorierte Verpackungsstation eingerichtet. Kerstin Pfaff verrät, wie kleine und große Teile schön verpackt werden können.

Dann wird das Papier, je nach Wunsch des Kunden, drumrum gewickelt. Dabei hat Kerstin Pfaff gleich zwei Tipps. Stabil und relativ fest sollte es sein, das Geschenkpapier, damit es nicht gleich einreißt. Und dann lieber ein wenig großzügiger von der Rolle abschneiden, als zu knapp.

So geht es: Erst in der Mitte zukleben, dann die Ecken einklappen.

Eine farblich passende Schleife sorgt für die richtige Zier für’s Päckchen. An der Packstation stehen dafür große Rollen Kunststoffband zur Verfügung. Auch hier gilt: Großzügig abschneiden.

+ Geht ganz schnell: Das Schleifenband wird kunstvoll um den Reporterblock gewickelt.. © Christine Zacharias

Kerstin Pfaff wickelt das Band in Windeseile um alle vier Ecken des Geschenks, knotet es in der Mitte zusammen, kräuselt es mit der Schere und klebt es dann fest. „Das ist ganz einfach“, versichert sie und macht es am Reporterblock vor. Anfänger sollten vielleicht tatsächlich an Büchern oder anderen festen, rechteckigen Gegenständen üben, bis sie den Trick raushaben.