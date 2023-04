Wildpinkler beschädigt Kirchenorgel in Bad Hersfeld

Von: Lena Langhoff

Stadtkirche in Bad Hersfeld © Christine Zacharias

Eine unbekannte Person hat in Bad Hersfeld eine Orgel in der evangelischen Stadtkirche bepinkelt, das Instrument ist dadurch beschädigt worden.

Bad Hersfeld – Mehrere tausend Euro Schaden hat ein Unbekannter am Mittwochnachmittag an der Kirchenorgel in der Bad Hersfelder Stadtkirche verursacht, weil er darauf gepinkelt und sie dadurch beschädigt hat.



Wie die Polizei mitteilt, urinierte der unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 16.20 und 16.45 Uhr auf die Klaviatur sowie die Pedale der Orgel, die sich in der evangelischen Kirche am Kirchplatz befindet.



Das Instrument ist nachhaltig beschädigt worden und muss von einem Orgelbauer aufwendig gereinigt werden. Der Schaden ist noch nicht genau beziffert, wird laut Polizei jedoch auf mehrere tausend Euro geschätzt.



Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. (Lena Langhoff)

Hinweise an die Polizei Bad Hersfeld unter Tel. 0 66 21/93 20.