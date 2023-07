Wilfried Brandau aus Bad Hersfeld lehrte in Israel das Bäcker-Handwerk

Porträt

+ © Wilfried Brandau/NH Seine Backkünste hat Wilfried Brandau (Dritter von rechts) an junge Palästinenser und Israelis zwischen Januar und Mitte April bei Lifegate in Bayt Jala weitergegeben. © Wilfried Brandau/NH

Wilfried Brandau lebt in Bad Hersfeld und ist gelernter Bäcker- und Konditormeister. Im Ruhestand hat er sein Fachwerk an Menschen in Israel weitergegeben.

Hersfeld-Rotenburg – Bäcker- und Konditormeister Wilfried Brandau (66) kann’s nicht lassen. Auch wenn er bereits im Jahre 2018 den Familienbetrieb in Ransbach an seinen Sohn Daniel übergeben hat, juckt es den mittlerweile in Bad Hersfeld lebenden Handwerker noch immer in den Fingern.

So ist er seit 2020 Mitglied des Senior Experten Services (SES), der ehrenamtliche Fachkräfte in viele Länder der Welt entsendet, damit diese dort ihre handwerklichen Kenntnisse vermitteln.

So sollte Wilfried Brandau eigentlich schon im Jahr 2020 Einsätze in einer Konditorei in Kasachstan sowie in einer armenischen Bäckerei absolvieren. Das scheiterte aber an Corona. Und so machte er sich nun selbst auf die Suche nach einer ersten eigenen Station. Geholfen hat ihm dabei der Hinweis einer Bekannten, die bei der evangelischen Kirche in Bad Hersfeld arbeitet und die für ihn den Kontakt zu Lifegate in Israel herstellte. Ohne Unterstützung von SES, da die Organisation aufgrund von Sicherheitsbedenken einer Entsendung nicht zustimmte. Also ging es für Wilfried Brandau auf eigene Verantwortung für drei Monate nach Bayt Jala bei Bethlehem, um dort seine Fertigkeiten rund ums Backen weiterzugeben.

Kontakt zu Organisation Lifegate in Israel

In den dortigen Palästinensergebieten gibt es seit 1993 die von einem Deutschen geleitete Organisation Lifegate, die sich um Menschen mit Behinderungen kümmert. Und genau dort brachte sich Bäcker- und Konditormeister Wilfried Brandau aktiv ein.

Kein einfaches Unterfangen, da es dort außer Fladenbrot eigentlich keinerlei Backwaren gibt. Unterstützt wurde er von Maren Loop, einer jungen Deutschen aus der Nähe vom Bodensee, die sich derzeit auf der Walz befindet und bei Lifegate in der Bäckerei tätig war. „Sie hat mir beim Umgang mit den beeinträchtigten Menschen geholfen und ich habe versucht, meine Back-Ideen umzusetzen“, erklärte Brandau.

+ Diese mächtige Mauer ist 759 Kilometer lang und bildet die Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland – dem palästinensischen Autonomiegebiet. © Wilfried Brandau/NH

Besonders schwierig habe sich dabei die Suche nach Backzutaten, wie sie hier bei uns allgegenwärtig sind, dargestellt. Außer Trockenhefe und Zuckermalz sei in Israel praktisch nichts vorhanden. „Zum Glück gibt es bei Tel Aviv eine Mühle, die Getreide aus Deutschland nach unseren Wünschen gemahlen hat“, sagte Brandau, der zudem aus der Ransbacher Familienbäckerei einen Reinzuchtsauerteig mit im Gepäck hatte. Und so schaffte er es in kürzester Zeit, die heimische Backtradition auch in Israel umzusetzen.

Mittlerweile ist dort ein richtiger Run auf die Backwaren Brandaus entstanden. Bei Lifegate frühstücken täglich 30 bis 40 Menschen und in dem dazugehörigen Gästehaus noch einmal bis zu 80 Personen. Brot, Brötchen und Laugenbrezel werden auch an zwei Schulen in Jerusalem mit deutschem Kollegium verkauft. Ebenfalls zu den Kunden von Lifegate zählen nun das Konrad-Adenauer-Institut und die Deutsche Botschaft in Jerusalem sowie die Deutsche Vertretung in Ramallah, freut sich Brandau. Täglich gehen 250 Brötchen und 130 Brote über den Verkaufstresen – Tendenz steigend.

Fachkompetenz in Israel sichergestellt

Vor seiner Rückreise nach Deutschland stellte Brandau sicher, dass auch während seiner Abwesenheit weiterhin nach deutscher Tradition gebacken wird. Dafür sorgt nun ein Bäcker aus dem Fränkischen, der sich auf den Weg nach Israel aufgemacht hat, um dort die arabische Sprache zu erlernen. Unterstützt wird er von Volontären, die im ständigen Wechsel für ein bis drei Wochen nach Bayt Jala kommen, um sich mit dem Backen vertraut zu machen und natürlich auch von den Bewohnern der Rehabilitationseinrichtung.

+ Wilfried Brandau bei einer Extrem-Radtour – mit 25 Kilogramm Gepäck – in Konstanta am Schwarzen Meer. © Privat/NH

Für Letztere gebe es bei Lifegate vielerlei Werkstätten, in denen sie sich beruflich betätigen könnten. Brandau selbst will im Herbst wieder nach Israel reisen, um zu schauen, wie sich die Bäckerei in seiner Abwesenheit entwickelt hat. „Das liegt mir alles sehr am Herzen. Diese menschliche Wärme und die Ehrlichkeit der beeinträchtigten Menschen ist etwas ganz Besonderes“, so Brandau. Damit es für ihn mit der Verständigung problemlos in englischer Sprache funktioniert, nimmt er regelmäßig in der Kurparktherme in Bad Hersfeld an einem ELKA-Kurs teil (Englisch lernen. Konzepte im Alter).

Dort trifft er sich unter Anleitung einer Englischlehrerin mit Gleichgesinnten. „Da unterhalten wir uns drei Stunden in englischer Sprache und werden bei Fehlern korrigiert. Das hält geistig fit“, berichtet Brandau. (Mario Reymond)