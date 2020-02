So ausgelassen feiert der Kreis Hersfeld-Rotenburg

Mittendrin im Karneval: In der Region hersfeld-Rotenburg wird vielerorts gefeiert. Wo und wie gefeiert wurde, lässt sich hier nachverfolgen.

Als Karneval, Fastnacht, Fassenacht, Fasnacht, Fasnet, Fasching, Fastabend, Fastelovend, Fasteleer oder fünfte Jahreszeit bezeichnet man die Bräuche, mit denen die Zeit vor der vierzigtägigen bzw. sechswöchigen Fastenzeit ausgelassen gefeiert wird. Die Fastenzeit beginnt mit dem Aschermittwoch.

Après Ski-Party: Regen statt Schnee, doch die Stimmung stimmte

Keine Angst vorm Regentanz: Die Hersfelder Skihasen der 24. Après-Ski-Party der Brillenschmiede ließen sich am Samstag das Feiern auch vom Dauerregen nicht verhageln.

Ausgelassen tanzten hunderte Gäste in der Johannesstraße zu passender Stimmungsmusik unter freiem Himmel oder stießen im Schutz der Dutzenden Schirme und Pavillons mit „Wintergebräu“ an.

TVH-Fasching: Turnschuhträger auf jecker See

Maritim ging es zu, als der Turnverein Hersfeld in der Jahnhalle ganz groß Fasching feierte. Die Goldmünzen in den Schatzkisten glänzten mit den Lichterketten der Bootsdekoration um die Wette, als die Karnevalisten des TVH am Freitagabend um elf nach 8 ihre närrische Party eröffneten.

Getreu ihrem Motto „Der TVH sticht in See“ hatten sich die Vereinsmitglieder und ihre Gäste den schummrigen Tiefen des Großen Teiches angepasst und so tanzten pinke Kraken mit goldbehangenen Freibeutern und heiteren Leichtmatrosen.

Besonders bei den von Moderatorin und Mitorganisatorin Michaela Gerlach anberaumten Polonäsen hielt es keinen der rund 200 Gäste auf den Sitzplätzen. Auch beim Pausenvertreib zwischen den Bühnenauftritten der Gäste aus Eiterfeld und Niederjossa und Neukirchen brachte Gerlach die Zuschauer zum Schwitzen.

Nach dem Programmabschluss übernahm DJ BenH die meuternden Kapitäne, Seeräuber und Meerjungfrauen und während das Publikums ausgelassen feierte, ging es für das Organisationsteam um Michaela Gerlach schon weiter, denn sie werden auch beim Rosenmontagsumzug am 24. Februar dabei sein.

Quelle: Hersfelder Zeitung