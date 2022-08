Wohnhausbrand in Bad Hersfeld: Dachstuhl in Flammen

Von: Laura Hellwig

Teilen

Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen. Offenbar hat sich das Feuer vom Garten an der Fassade bis in den Dachstuhl gefressen.

1 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

2 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

3 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

4 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

5 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

6 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

7 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

8 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

9 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

10 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

11 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

12 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

13 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

14 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

15 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

16 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

17 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

18 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

19 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

20 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig

21 / 21 Ein Wohnhaus in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld steht in Flammen © Laura Hellwig