Wohnhausbrand in der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld

Von: Laura Hellwig, Yuliya Krannich

Wohnhausbrand in der Gotzbertstraße © Laura Hellwig

In der Gotzbertstraße in Bad Hersfeld unterhalb vom Klinikum hat am Donnerstagnachmittag ein Wohnhaus gebrannt. Verletzt wurde niemand. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle.

AKTUALISIERT UM 19 UHR: Nach Angaben der Polizei konnten die Bewohner das brennende Haus rechtzeitig verlassen, sodass niemand zu Schaden kam. Über die Brandursache und die Höhe des entstanden Schadens wurden noch keine Angaben gemacht. Die Brandermittler der Polizei werden das Haus untersuchen.

Die Leitstelle hatte die Einsatzkräfte um 17.34 alarmiert. Als die ersten Feuerwehren in der Gotzbertstraße eintrafen, stand der Dachstuhl des Hauses in Flammen. Trotz eines massiven Löschangriffs loderten die Flammen noch eine ganze Weile weiter . Erst gegen 18.45 war der Brand unter Kontrolle.

Nach ersten Informationen von Feuerwehr-Pressesprecher Jonas Seitz hat sich das Feuer offenbar von einem Gartenhaus aus an der Fassade des Gebäudes hochgefressen und dann aufs Dach übergegriffen. Die Feuerwehr war mit der Drehleiter von außen im Löscheinsatz. Außerdem waren Feuerwehrleute mit Atemschutz im Haus.

Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindert werden. Im Einsatz waren Feuerwehren aus der Kernstadt, dem Solztal und dem Geistal.

Noch bis zum frühen Abend werden die Löscharbeiten andauern, um Glutnester zu beseitigen. Der Dachstuhl ist eingestürzt, das Haus ist unbewohnbar.

Nähere Angaben erhofft man sich von der Arbeit der Brandermittler, die das Gebäude untersuchen werden. (kai/lah/YK)

