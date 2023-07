Wohnungsdurchsuchung in Bad Hersfeld: 200 Gramm Haschisch beschlagnahmt

Von: Laura Hellwig, Thomas Klemm

Teilen

Polizei (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Symbolbild

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Bad Hersfeld wurden Haschisch beschlagnahmt und ein Mann festgenommen.

Bad Hersfeld – Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld beschlagnahmten am Dienstagnachmittag circa 200 Gramm Haschisch in der Wohnung einer 33-jährigen Frau in Bad Hersfeld. Im Rahmen von Ermittlungen des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats ergab sich der Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die Bad Hersfelderin.

Das Fuldaer Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume, in denen die Beamten einen ebenfalls tatverdächtigen 28-jährigen Mann antrafen. Es wurden rund 200 Gramm Haschisch sowie weitere Beweismittel sichergestellt. Da gegen den 28-Jährigen ein Haftbefehl wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in einer anderen Sache vorlag, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, so die Polizei in ihrer Mitteilung. (red/tek)