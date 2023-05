Zentrale Kundgebung des DGB zum 1. Mai in Bad Hersfeld

Von: Christine Zacharias

1. Mai in Bad Hersfeld. Demonstrationszug © Christine Zacharias

Solidarität war ein viel beschworener Begriff an diesem 1. Mai. Immer wieder betonten die Redner, dass Erfolge nur gemeinsam erreicht werden könnten.

Bad Hersfeld – Lautstark und gut gelaunt zogen die Gewerkschafter am Tag der Arbeit durch Bad Hersfelds Straßen und machten so deutlich, dass der 1. Mai nicht nur ein Tag für Ausflüge ins Grüne ist, sondern auch ein Tag, an dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für ihre Rechte auf die Straße gehen und Erreichtes feiern.

Zu den Erfolgen der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie gehört zum Beispiel, dass er 1. Mai in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag ist. Darauf machte die Landtagsabgeordnete Tanja Hartdegen (SPD) aufmerksam. „Die Arbeit der Gewerkschaften ist wichtig für uns alle“, betonte Hartdegen, dass es bei Arbeitskämpfen und Demonstrationen nicht nur um das Wohl einzelner gehe, sondern dass die Forderungen immer auch gesellschaftliche und politische Auswirkungen hätten.

Kämpferische Reden bei Bratwurst und kühlen Getränken: Zur traditionellen Mai-Kundgebung am Tag der Arbeit versammelten sich zahlreiche Gewerkschafter auf dem Platz vor dem Rathaus. © Christine Zacharias

Darauf hatte zuvor bereits Landrat Torsten Warnecke (SPD) hingewiesen, der unter anderem das arbeitsfreie Wochenende, geregelte Arbeitszeiten und das Arbeitsrecht als Errungenschaften der Gewerkschaften lobte. Warnecke betonte, dass die Forderungen der Gewerkschaften häufig auf Fakten basierten und nicht auf irgendwelchen Behauptungen und machte sich ausdrücklich für das Streikrecht stark. Man könne durchaus anderer Meinung sein, aber das Streikrecht müsse als wichtige demokratische Errungenschaft bestehen bleiben, betonte Warnecke.

„Lassen Sie die Finger von unserem Streikrecht!“, forderte auch Torsten Buske, der Betriebsratsvorsitzende von Vitesco in Bebra und Hauptredner der Veranstaltung. Das Streikrecht sei von zentraler Bedeutung für die Arbeit der Gewerkschaften. Ohne die Möglichkeit, mit Streiks Druck zu machen, seien Tarifverhandlungen lediglich „kollektives Betteln“.

Beschwor den Zusammenhalt: Torsten Buske, Betriebsratsvorsitzender von Vitesco in Bebra. © Christine Zacharias

Auch Buske beschwor die Solidarität, die es den Gewerkschaften ermögliche, gemeinsam zum Ziel zu kommen und Forderungen durchzusetzen. Nur starke Gewerkschaften hätten die Möglichkeit, auch politisch mitzureden. „Die Entlastungspakete der Politik der letzten Jahre tragen auch unsere Handschrift“, betonte er.

„Wir brauchen langfristig eine Stabilisierung der Reallöhne“, forderte Buske. Und er kündigte an, dass der Mindestlohn weiter erhöht werden müsse, um Menschen zu ermöglichen, von ihrem Einkommen zu leben.

Kämpferische Reden, in denen sie auf die Bedeutung gewerkschaftlicher Arbeit hinwiesen, hatten zuvor auch die DGB-Kreisvorsitzende Andreja Schmidtkunz und Andreas Gangl vom Amazon-Betriebsrat gehalten.

