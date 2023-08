Zittern, pokern und gratulieren

Hartmut Wenzel © Ludger Konopka

Die Spannung stieg schon vor dem ersten Lauf ins Unermessliche. Noch nie dürfte ein Treckerfahrer, der Sägespäne ausstreut, soviel Zuschauerblicke auf sich gezogen haben.

So wie bei der 17. Auflage des Bad Hersfelder Grasbahnrennens unter Flutlicht am vergangenen Samstag. Der Grund: Kurz vor dem Start hatte der Himmel seine Schleusen geöffnet und die Bahn aufgeweicht.

Aber etwa 3000 Zuschauer hatten gerade Eintritt bezahlt, waren durch den Einlass marschiert und hatten an den Barrieren mit Klappstühlen, Schirmen und kühlen Getränken Stellung bezogen. Wie hoch muss der Druck auf Sportkommissaren und Rennleitern gewesen sein, als in diesem Moment der Regen einsetzte und sogar über eine Rennabsage diskutiert werden musste? Als nach dem Regenguss die Sägespäne gestreut wurden, war das für das Publikum ein Hoffnungsschimmer. Gott sei dank, es geht gleich los.

Und die Zuschauer brauchten ihre Geduld nicht zu bereuen. Denn es waren packende und dramatische Läufe am Laufholz, die das Publikum in den Bann gezogen hatte. Allein schon die Aufholjagd der Engländer Godden/Smith, die im Vorlauf schlecht gestartet waren und sich in fünf Runden bis auf Platz eins vorarbeiteten, war ein Glanzstück im Grasbahnsport und den Beifall allemal wert. „From zero to hero“, jubelte Platzsprecher Michael Schubert. „Das muss ihnen erst einmal einer nachmachen.“ Am Ende gab es Silber für die Briten.

Ach, was haben wir mit den Stars des Fußballs gelitten, getrauert und gejubelt: 60 Jahre besteht die Fußball-Bundesliga in dieser Saison, die gestern mit dem Spiel von Meister Bayern bei Werder Bremen (20.30 Uhr) begann. Nicht nur in den Spielen ist für Spannung gesorgt, sondern auch auf dem Transfermarkt. So hat zum Beispiel Union Berlin kürzlich Nationalspieler Robin Gosens von Inter verpflichtet. Das Zeitfenster für Wechsel ist noch bis zum 31. August geöffnet. Pokern bis zur letzten Sekunde: Bis dahin werden noch einige Transfers über die Bühne gehen.

Die Fans der Frankfurter Eintracht haben gleich ein weiteres Jubiläum zu feiern. Der Eintracht-Treffer des Jahrhunderts wird am 31. August 30 Jahre alt. Geschossen hat ihn bekanntlich Jay-Jay Okocha beim 3:1 gegen Karlsruhe, damals mit Oliver Kahn im Tor. Okocha ist dieser Tage 50 geworden – noch ein Jubiläum, zu dem Eintracht-Fans gratulieren.

Daniel Müksch, früher Fußballer bei Rotensee/Wippershain und Tennisspieler beim TV Eitra, heute Journalist, Tennis-Experte und Buchautor in München, hat wieder etwas Neues auf den Markt gebracht. Dass Sport nicht nur fair, sondernmanchmal auch kriminell ist, beschreibt der gebürtige Haunecker in seinem neuen podcast „Playing dirty - Sport & Verbrechen“, den er zusammen mit Lena Cassel erstellt hat. Die erste Folge ist am vergangenen Donnerstag online gegangen. Weitere sollen folgen. Das Thema ist schließlich breit gefächert. (Hartmut Wenzel)

