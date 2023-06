Zwischen den Zeilen: Erinnerungen, Feuerproben und Vorfreude

Kai A. Struthoff, HZ-Redaktionsleiter © Ludger Konopka

In seiner Wochenend-Kolumne Zwischen den Zeilen schreibt Redaktionsleiter Kai A. Struthoff über einen traurigen Jahrestag, den Einsatz ehrenamtlicher Helfer und die Bad Hersfelder Festspiele.

Vor 25 Jahren, genau am 3. Juni 1998, ereignete sich das bislang schwerste Zugunglück in der Bundesrepublik: Bei Eschede in Niedersachsen bricht beim ICE 884 „Wilhelm Conrad Röntgen“ auf der Fahrt von München nach Hamburg ein Radreifen. Bei Tempo 200 entgleist der Zug, 101 Menschen sterben, 105 werden zum Teil schwer verletzt. Ich erinnere mich noch gut an jenen Tag.

Damals arbeitete ich noch beim Weser Kurier in Bremen und war für die Niedersachenredaktion zuständig. Wir schickten sofort Reporter los – einer der wohl schwersten Einsätze für meine Kollegen, die noch lange mit den furchtbaren Bildern zu kämpfen hatten. So wie auch die Rettungskräfte vor Ort …

Noch schwerer ist die Erinnerung aber natürlich für die Hinterbliebenen der Opfer und die Verletzten. Unser treuer Leser, das „Kreisgedächtnis“ Hans-Otto Kurz aus Ludwigsau, hat mich in dieser Woche angerufen und mir erzählt, dass es damals auch zwei Todesopfer aus unserem Kreis zu beklagen gab: Eine damals 73-jährige Frau aus Schenklengsfeld und ein 28-jähriger Mann aus Erdmannrode. Aber es gab auch ein kleines Wunder: Eine 23-jährige Frau aus Eiterfeld-Mengers überlebte das Unglück – sogar unverletzt. Mein Kollege Mario Reymond hatte sie damals interviewt. Es sind Momente wie diese, an denen es scheint, dass die Welt aufhört sich zu drehen. Grund genug, an die Opfer, die Überlebenden, aber auch die Helfer zu erinnern.

Feuerwehr am Johannesberg wird eingeweiht

Die Arbeit der Helfer – von der Freiwilligen Feuerwehr, von THW, DLRG, Rettungsdienst, Seelsorge und Polizei – haben wir an dieser Stelle schon des Öftern und stets zurecht gewürdigt. Zuletzt ist uns ihre verdienstvolle, unersetzliche Arbeit nach dem furchtbaren Badeunfall in Bebra wieder bewusst geworden. Auch das waren harte Stunden. Umso mehr freut es mich, dass es in der kommenden Woche endlich auch mal Grund zum ausgelassenen Feiern gibt – hoffentlich ohne Einsätze und Katastrophen: Gut Ding will Weile haben, aber nun wird nach der Neugründung der Wehr im Dezember 2018 und langer Bauzeit das neue Feuerwehrhaus im Douglasienweg am Bad Hersfelder Johannesberg eingeweiht.

Los geht es um 14 Uhr mit Essen, Trinken, Feuerwehr-Übungen und einer Hüpfburg, bevor um 16 Uhr die offizielle Einweihung des Hauses vollzogen wird. Tatsächlich sind die Kameradinnen und Kameraden aber schon seit einiger Zeit „einsatzbereit“ und hatten in diesen Tagen auch ihre erste echte Feuerprobe bei einer brennenden Mülltonne, die aber direkt am Haus stand. Das hätte übel enden können. Als Johannesberger schlafe ich jedenfalls deutlich ruhiger, seit ich weiß, dass „meine Wehr“ Wacht hält.

Bad Hersfelder Festspiele: Die Vorfreude steigt

Zuletzt möchte ich noch etwas schwärmen: Ich hatte am Fronleichnamstag die Gelegenheit Jesus und Maria Magdalena, die beiden Hauptdarsteller aus „Jesus Christ Superstar“, zu interviewen. Wow! Die US-Amerikanerin Sidonie Smith und Andreas Bongard, den viele Festspielfreunde schon als Funker an Bord der „Titanic“ erlebt haben, sind sympathische Menschen und großartige Künstler. Ich bin hin und weg und kann es kaum erwarten, die beiden und den Rest des Ensembles in Aktion zu sehen. Natürlich haben wir auch wieder mit Intendant Joern Hinkel über die bevorstehende Festspielsaison gesprochen. Mehr lesen Sie am kommenden Montag.

Zuletzt noch etwas Werbung in eigener Sache: Am kommenden Sonntag ab 11 Uhr begrüßen HZ-Geschäftsführer Markus Pfromm und ich Sie wieder zur Festspiel-Matinee in der Stiftsruine. Es gibt nur noch wenige Karten – und nach meinen ersten Eindrücken von Stück und Ensemble kann ich Ihnen nur raten, sich noch schnell Tickets zu sichern. Es lohnt sich! (Kai A. Struthoff)