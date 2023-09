Zwischen den Zeilen: Alte Fehler in Beton gegossen

Von: Kai Struthoff

Kai Struthoff

In der Wochenend-Kolumne Zwischen den Zeilen schreibt Kai A. Struthoff über langsam mahlende Mühlen der Bürokratie und zwei Gerichtsverfahren in Bad Hersfeld.

Langsam bekommt die demonstrative Einigkeit der Bad Hersfelder Stadtpolitik nach der Wahl von Anke Hofmann Risse und Brüche. Natürlich hat die neue Bürgermeisterin nie behauptet, sie könne hexen. Aber ein bisschen mehr Dampf hätten sich manche Bürger – zum Beispiel beim Thema Straßenbau – nach den Jahren der Stagnation gewünscht. Aber die Mühlen der Bürokratie arbeiten langsam:

Etwa bei Stadtarchiv und Festspielfunktionsgebäude. Noch hat sich auf diesen „Baufeldern“ sichtbar nichts getan – obwohl hinter den Kulissen offenbar hart gerungen wurde – und nun endlich Ergebnisse greifbar werden sollen.

Doch oft sind es auch die kleinen Dinge, bei denen es knirscht. So war der Ortsbeirat Petersberg noch zu keiner Empfehlung in Sachen Wilhelmshof gekommen – weil er schlicht die nötigen Unterlagen zu spät bekommen hatte. Dabei geht es zwar nur um den – relativ harmlosen – Ankauf einer Hofstelle und Ackerland als Verfügungsreserve für die Stadt. Gleichwohl werde den Petersbergern nun „die Pistole auf die Brust gesetzt“, wie Karsten Vollmar (SPD) kritisierte.

Er fürchtet um die Glaubwürdigkeit der städtischen Institutionen, wenn Ortsbeiräte keine Chance haben, die Meinung an der Basis einzuholen. Nun soll, nur eine Stunde vor der Stadtverordnetenversammlung, eine Eilentscheidung des Ortsbeirats herbeigeführt werden.

Kritiker des Hochbrückenbaus sind frustriert

Vollends frustriert sind die Kritiker des Hochbrückenbauprojekts, die viel Zeit und auch eigenes Geld investiert haben, um Alternativen zu dem Ersatzneubau des „Monstrums vom Peterstor“ zu entwickeln. Während im Stadtplanungsausschuss das Thema beinahe klammheimlich durchgestimmt worden wäre, sagte HFA-Vorsitzender Vollmar immerhin „über diese große Entscheidung sollten wir noch mal reden“.

Zurecht, denn wie soll das Ziel einer klimaneutralen, liebenswerten und verkehrsärmeren Stadt, das im „Masterplan Mobilität“ postuliert wurde, umgesetzt werden, wenn auch in Zukunft über die Hochbrücke die Verkehrsmassen direkt durch die Innenstadt geleitet werden? Die stadtplanerischen Versäumnisse der Vergangenheit werden jetzt gleichsam erneut in Beton gegossen.

Angeklagte erscheinen nicht vor Gericht

In dieser Woche sind am Amtsgericht wieder einmal zwei Prozesse ausgefallen, weil die Angeklagten nicht erschienen waren. So hatte sich ein Angeklagter bereits zum zweiten Mal von seinem Arzt attestieren lassen, dass er nicht verhandlungsfähig sei. Irritiert zeigte sich Richterin Christina Dern darüber, dass keinerlei Gründe aufgeführt waren, warum der des versuchten Betrugs beschuldigte Mann denn nun abermals nicht verhandlungsfähig gewesen sein soll.

Nun wird vor dem Schöffengericht am 14. November ein dritter Verhandlungsanlauf unternommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch gegen den Angeklagten in dessen Beisein verhandelt werden kann, ist sehr hoch. Schließlich soll er von Polizeibeamten abgeholt und zu Gericht begleitet werden.

Ein weiterer Angeklagter, dem eine Trunkenheitsfahrt vorgeworfen wird, fehlte bereits zum zweiten Mal unentschuldigt vor der Strafrichterin. Ihm wird nun nach Absprache zwischen Richterin und Staatsanwaltschaft ein Pflichtverteidiger zugeordnet. Die Staatsanwaltschaft formulierte zudem eine Strafzumessung. So drohen diesem Angeklagten nun eine fünfmonatige Haftstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden soll sowie 1000 Euro Geldbuße, die der Beschuldigte an eine gemeinnützige Einrichtung entrichten soll. (Kai A. Struthoff)