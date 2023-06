Hessentag, Nostalgie und große Studien

Von: Kim Hornickel

Just White-Party auf dem Hessentag in Bad Hersfeld

Der Hessentag in Pfungstadt hat am Freitag begonnen. Mit dabei eine Delegation aus Bad Hersfeld. Dort fand 2019 der letzte Hessentag statt.

Wer kürzlich durch die Bad Hersfelder Innenstadt geschlendert ist, dem sind sie möglicherweise aufgefallen, Mitarbeiter und Studenten der Uni Heidelberg, die mit einem großen silbernen Koffer unterwegs waren. Ihr portables Labor hatten die Wissenschaftler neben dem Lullusbrunnen in der Fußgängerzone von Bad Hersfeld aufgeschlagen. Das Ziel: natürliche Gase im Grundwasser untersuchen.

Methan, CO2 und Wasserstoff drückten die Wissenschaftler mithilfe von Helium aus dem Grundwasser. Dabei sei die Region um Bad Hersfeld deshalb besonders interessant, weil hier die nördliche Kuppenrhön auf Salz in der Erde trifft. Das mache die Festspielstadt und das Umland geologisch interessant, erklärten die Wissenschaftler.

Der Krimi in Sachen geheimnisvoller Holzfigur ist noch nicht zu Ende – es gibt neue Erkenntnisse aus Haunetal-Neukirchen. Zuletzt hatte unsere Zeitung über einen uralten Altaraufsatz in der Dorfkirche berichtet, bei dem ein mysteriöser Heiliger, Pfarrer und Historiker fragend zurückließ. Die Vermutung: Bei der Figur mit dem Schwert und dem Buch in den Händen, hätte es sich um Paulus handeln können. Ein druckfrischer Brief mit brandneuer Erkenntnis aus Würzburg ändert jedoch alles. Den hatte Haunetals Pfarrer Thomas Funk von Konservator Dr. Wolfgang Schneider bekommen. Der Kirchenmitarbeiter und Experte ist davon überzeugt, dass es sich bei der mysteriösen Figur um den Apostel Matthäus handelt. Denn wer keine Schuhe trägt, wie die Haunetaler Figur, muss ein Apostel sein, erklärt der Experte. Und auch das Schwert sei kein Argument gegen Matthäus – häufig werde er zwar mit der Stichwaffe – einer Hellebarde – gezeigt. Ein Schwert sei aber auch nicht ungewöhnlich, urteilt Schneider. Es wird nicht die letzte Expertenmeinung zum uralten Altaraufsatz sein. Der über 500 Jahre alte Kirchenschatz birgt also noch einige Ungereimtheiten und wird die Geschichtsexperten wohl auch weiterhin beschäftigen.

In Pfungstadt ist der Hessentag gestartet und auch die HZ hat sich zusammen mit Vertretern der Stadt Bad Hersfeld auf den Weg gemacht, um im Kreis Darmstadt-Dieburg Festival-Luft zu schnuppern – und natürlich wollen die Hersfelder sehen, was andere Städte so bieten. Denn frisch im Gedächtnis geblieben ist den Hersfeldern natürlich noch der Hessentag 2019, vor der eigenen Haustür. In Pfungstadt ist das anders, das Festival Gelände liegt ein wenig außerhalb der Stadt. Vielleicht brauchen die Pfungstädter auch deshalb noch ein wenig Zeit, bis das Hessentagsfieber steigt. Die Stimmung scheint noch im Aufwärmmodus. Den hatten die Bad Hersfelder vor drei Jahren mal eben übersprungen, als sie in den ersten Tagen zu Hunderten die Innenstadt bevölkerten, als lokale Guides ehrenamtlich Führungen anboten, Zimmer an Gäste vermieteten – kurzum, kaum einer blieb beim Hessentag gleichgültig und zuhause.

Entsprechend gut war die Stimmung vor und auf der Bühne im Jahnpark – zumindest bei den meisten Auftritten. Denn alle Besucher erinnern sich wohl noch an den enttäuschenden Auftritt der Rock-Legenden von ZZ Top. Gibbons, Beard und Hill lieferten eine lauwarme Show, die Fans waren gefrustet. Noch stärkere Nerven waren beim Auftritt der Black Eyed Peas gefragt – ein Donnergrollen ließ die Show platzen und die Gäste flüchten. Aber es gab auch Highlights: Silbermond, Rea Garvey, Roland Kaiser – den Bad Hersfeldern hat’s gefallen. Schön war’s. Seufz.

