Zwischen den Zeilen: Hochbrücke, Bürgerinitiative und Festspiel-Fieber

Kai Struthoff © Ludger Konopka

In der Wochenend-Kolumne „Zwischen den Zeilen“ schreibt Kai A. Struthoff über den Klinikumbau, die Hochbrücke und die Strahlkraft der Bad Hersfelder Festspiele.

Des einen Freud’, ist des anderen Leid: Seit der endgültigen Bescheidübergabe der 120 Millionen Euro Zuschuss für den Neubau am Klinikum in Bad Hersfeld stehen nun auch die Baufahrzeuge quasi in den Startlöchern. Auch wenn der Umbau unseres Klinikums ein echter Grund zur Freude ist, leiden natürlich die Anwohner erst unter dem Bau-, und später dann unter dem Patientenverkehr.

Was aber sind 800 gesammelte Unterschriften – wovon vermutlich nur gut 150 von unmittelbar betroffenen Anwohnern sind – gegen die Gesundheitsvorsorge für einen ganzen Landkreis, könnte man fragen?

Nun sperren sich die Anwohner ja gar nicht gegen den Neubau, nur fühlen sie sich mit ihren Sorgen alleingelassen. Die von der Bürgerinitiative gescholtene Bürgermeisterin von Bad Hersfeld Anke Hofmann ist nun allerdings wirklich nicht die richtige „Buh-Frau“ für frustrierte Anwohner, denn der Kreis und das Klinikum, nicht aber die Stadt Bad Hersfeld sind Bauherren des Projekts. Für die Bürger mag dieser Hinweis allerdings wie das Hin- und Herschieben eines „Schwarzen Peters“ wirken, wie ein Leserbriefschreiber zuletzt trefflich anmerkte.

Vielleicht kann ja der vom Klinikum für Anfang September angekündigte Runde Tisch nun endlich Druck vom Kessel nehmen, denn wir alle wissen doch, dass am Ende nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde.

Hochbrücke: Beteiligte stehen unter Druck

Dicke Bretter unter enormem Zeitdruck bohren – das müssen die Gegner des „Ersatzbaus“ für die Hochbrücke in Bad Hersfeld. Bürgermeisterin Anke Hofmann will zum Ende der parlamentarischen Sommerpause noch mal alle Fraktionen an einen Tisch bitten, um das Für und Wider einer Klage gegen das Bauvorhaben zu erörtern. Die Bürgermeisterin fürchtet aber – wohl nicht zu Unrecht – dass eine Klage womöglich gar dazu führen könnte, dass nicht nur die „abgängige“ Hochbrücke, sondern auch die darunter verlaufende Bahnlinie gesperrt werden könnten. So schreibt es offenbar das Gesetz vor. Der Schaden für die Kreisstadt, dann vielleicht auch ohne ICE-Anschluss, wäre natürlich immens.

Unterdessen haben aber die Kritiker des „Ersatzbaus“ Bau-Gutachten von renommierten Experten eingeholt, die zu dem Schluss kommen, dass sowohl eine Tunnellösung anstelle der Hochbrücke als auch eine Trog-Lösung für eine tiefergelegte Bahntrasse geologisch möglich wären. Lange bleibt keine Zeit mehr zum Überlegen, denn die Bahn beginnt im August mit Probebohrungen für die neue Schnellbahntrasse.

Zahlreiche Medien berichten positiv über die Festspiele

Das Interview mit Oscar-Preisträger Tom Schulman war nicht nur für mich persönlich ein journalistisches Highlight, sondern auch für unsere Zeitung ein schöner Erfolg, denn wir hatten das einzige Printinterview mit ihm. Sonst haben nur Fernseh- und Radiosender über seinen Besuch in der Stiftsruine berichtet – dafür freilich bundesweit.

Tom Schulman und Francis Fulton-Smith liefen im ZDF bei „Leute heute“. Der Hessische Rundfunk berichtete und dieser Radio-Beitrag ist auch auf Tagesschau.de zu finden. Auch die Nachrichtenagentur dpa versorgte Medien im ganzen Land. Das ist tolle Werbung für unsere Festspiele. Insgesamt ist das Medieninteresse riesig. Das ZDF hat schon zweimal über Charlotte Schwab in „Leute heute“ und „Volle Kanne“ berichtet. Zuletzt hat das ZDF im Schloss Eichhof mit Alexandra Kamp gedreht. Sie spielt in der Komödie „Nein zum Geld“ mit, die gestern Abend Premiere feierte.

Die Bad Hersfelder Festspiele kamen auch im ARD-Magazin „brisant“ mit tollen Aufnahmen von der Stiftsruine und dem „Club der toten Dichter“ vor. Und die überregionalen Feuilletons berichteten über die Eröffnungspremiere – wir haben ja die wichtigsten Kritikerstimmen dokumentiert.

Das alles ist ein Erfolg für Joern Hinkel, das Ensemble, aber auch für die vielen fleißigen Mitarbeiter hinter den Kulissen, deren Einsatz oft gar nicht richtig gewürdigt wird. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, damit der Festspielsommer auch gemessen an den Besucherzahlen erfolgreich wird. (Kai A. Struthoff)