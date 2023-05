Zwischen den Zeilen: Langes Warten und Literatur in der Zelle

Von: Laura Hellwig

Laura Hellwig © Christine Zacharias

In unserer Kolumne „Zwischen den Zeilen“ schreibt Laura Hellwig über die mögliche Wiederbelebung eines Lost Place und eine geplante Straßensanierung.

Sie erinnern sich vielleicht an unsere Artikel-Serie „Lost Places“? Vor über einem Jahr hatten wir dazu auch die Recherche zu dem verfallenen und zugewachsenen Gemäuer am Radweg zwischen dem Hersfelder Kurpark und dem Eichhof nahe der Autobahnbrücke A4 aufgenommen. Bis heute wartet die Stadt Bad Hersfeld – und so auch wir – auf Rückmeldung vom Landesamt für Denkmalpflege, ob der kleine Turm als Denkmal angesehen werden kann.

Der Grund: Bei der Denkmaltopografie taucht das Gebäude an der Fulda nicht auf, erklärt Johannes van Horrick, Fachdienstleitung Technische Verwaltung der Stadt Bad Hersfeld. Man habe herausgefunden, dass der kleine Turm für die Wasserentnahme für das nahe gelegene Spanplattenwerk, heute Trox, gedient hat. Die Ergebnisse der Recherche habe man an das Landesamt weitergeleitet. Van Horrick berichtet, dass an dieser Stelle in Zukunft ein attraktiver Haltepunkt für Radfahrer und Spaziergänger denkbar wäre, an dem auch über die Geschichte informiert wird. Wer alte Fotos oder andere Dokumente von diesem Türmchen hat, kann diese gerne der Stadt zur Verfügung stellen, bittet van Horrick. Dies könnte helfen, die Historie des Ortes weiter zu rekonstruieren.

Gute Nachrichten für alle Kulturbegeisterten in Ludwigsau und Umgebung. Die Gemeindevertretung Ludwigsau hat vor, dem Bereich Kultur mehr Raum zu geben. Ob das in Form eines Ausschusses, eines Beirats oder einer Kommission passieren soll, ist noch nicht klar. Klar ist aber, dass die Bürgerinnen und Bürger mit einbezogen und mehr Veranstaltungen angeboten werden sollen, erklärt Markus Sauerwein vom Gemeindevorstand. „Wir wollen jungen Künstlern die Chance geben, sich zu präsentieren“, sagte Sauerwein im Nachgang an die jüngste Gemeindevertretersitzung. Hoffentlich finden sich engagierte Ludwigsauer, die bereit sind, einen Beitrag für die Gemeinschaft und das kulturelle Treiben in der Gemeinde zu leisten.

Seit Jahren bröckelt die Landesstraße in Haunetal zwischen Oberstoppel und Neukirchen langsam auseinander. Doch nun soll endlich Schluss mit dem Verfall sein. Das Bitten und Drängen der Gemeinde hatte Erfolg, Bürgermeister Timo Lübeck hat vor Kurzem einen Brief vom Hessischen Verkehrsministerium mit der Zusage über eine grundhafte Sanierung der Landesstraße erhalten. Schon in der zweiten Jahreshälfte 2025 könnten die Zeiten von Flickenteppich und Schlaglöchern ein Ende haben. Dann müssen die Anwohner zwar erst einmal mit der Baustelle leben, im Herbst 2026 könnte die Landesstraße dann aber fertig saniert sein, wie Hessen Mobil auf Anfrage erklärt.

An diesem Wochenende richten sich viele Augen auf London und die Krönung von King Charles III – fürwahr ein Jahrhundertereignis, das vermutlich auch wieder das Interesse an England mit seiner langen Geschichte und den vielen Traditionen beflügeln wird.

Dazu passt auch die Nachricht, die uns in dieser Woche vom Freundschaftsverein „Friends of Malmesbury“ erreicht, der den Kontakt mit der englischen Heimat von Stiftsgründer Lullus pflegt. In der roten Telefonzelle auf dem Malmesbury-Platz am Schilde-Park soll schon bald ein Buchaustausch für englisch-sprachige Literatur eingerichtet werden. Wer englische Bücher spenden möchte, kann sich bei den Friends of Malmesbury melden. Ob Harry Potter oder Oliver Twist – die englische Literatur hat viel zu bieten! (Laura Hellwig)