Zwischen den Zeilen: Namen, Nachbarn, Nervereien

In unserer Kolumne „Zwischen den Zeilen“ schreibt Redaktionsleiter Kai Struthoff über die bevorstehende Festspiel-Saison.

Kai A. Struthoff, Hersfelder Zeitung. © Ludger Konopka

Am Dienstag beginnt wieder Bad Hersfelds schönste Jahreszeit: Die Festspiel-Saison. Mit dem Probenbeginn für „King Lear“ bevölkern dann wieder viele neue, zum Teil prominente Menschen unsere Stadt. Die ganz großen Namen sind wohl inzwischen bekannt. Doch beim Blick auf die Webseite der Festspiele entdeckt man alte und neue Bekannte. So spielen im „Club der toten Dichter“ wieder Hannes Hellmann und Torsten Nindel sowie die beiden Hersfeld-Preisträger Till Timmermann und Nico Kleemann. Neu im „Klassenzimmer“ ist hingegen Jan Frederik Saure, der aus Bad Hersfeld kommt und schon als Schüler, etwa bei den Sommernachtsträumern, mit viel Talent auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Auch das leibliche Wohl der Ruinen-Besucher ist gesichert. Das Catering auf mehrere Schultern zu verteilen ist nur vernünftig, denn nach der Corona-Zeit kämpfen viele Gastronomie-Betriebe immer noch mit Personalmangel. Zudem ist die achtwöchige Festspielzeit mit den langen Nächten im Stiftsbezirk für jeden Caterer eine Herausforderung. Außerdem wird so auch noch eine kulinarische Abwechslung geboten, sodass sich der Besuch im Stiftsbezirk auch ohne Theaterkarte und mehrfach lohnt. Einladend dürfte auch die geplante neue Terrasse sein, die mit schönem Blick auf die Ruine künftig zum Verweilen lockt. Mir gefallen die Pläne, die der Technische Festspielleiter Dietmar Wolf unlängst vorgestellt hat, sehr gut – auch, wenn es dem Vernehmen nach Stadtpolitiker geben soll, die davon gar nicht begeistert sind. Aber vielleicht versucht man es einfach mal – so eine Holzterrasse ist ja notfalls schnell wieder abgebaut.

Während sich die britischen Nachbarn noch von den Krönungsfeierlichkeiten erholen, schwingt bei unseren englischen Freunden in Malmesbury inzwischen ein neuer Bürgermeister das Zepter. Anders als bei uns, wird der ehrenamtliche Rathauschef dort immer nur für ein Jahr aus den Reihen des Town-Councils, also des Magistrats, gewählt. Jetzt übernimmt daher Gavin Grant von den Liberalen Demokraten das Ruder in der hübschen kleinen Stadt und folgt auf Kim Power. Ob der neue Bürgermeister auch zum Lullusfest im Herbst kommt, ist noch nicht bekannt. Bad Hersfelds Bürgermeisterin Anke Hofmann hingegen plant im kommenden Jahr zusammen mit einer größeren Gruppe eine Reise nach Bad Hersfeld und wäre damit die erste Rathauschefin aus Bad Hersfeld in der Heimat von Lullus.

Mit Lullus und dessen alten Schriften beschäftigt sich seit Jahren als „Dauerpraktikant“ Dr. Stefan Alles und versorgt auch uns bei der Zeitung ungefragt mit seinen neusten Forschungsergebnissen. Abgesehen davon, dass seine prekäre Situation für ihn verständlicherweise unbefriedigend ist, schmeckt seine Arbeit dem neuen, hauptberuflichen Archivar Johannes Wagner gar nicht.

In einer Brandmail an den Verteiler von Stefan Alles verweist er darauf, dass Archivarbeit andere Prioritäten als die alten Lullus-Fragmente erfordere. Stadtarchivar Wagner ist – ebenfalls verständlicherweisemächtig – mächtig genervt. Hier ist wohl mal ein klärendes Wort der Rathauschefin erforderlich.

Lobende Worte findet Anke Hofmann indes für zwei junge Männer, die in der Museumsnacht einen von Rabauken umgestürzten Stromkasten in der Klausstraße wieder aufgerichtet und bewacht haben, bis die Stadtwerke da waren. So viele Bürgersinn verdient tatsächlich ein dickes Dankeschön!

Von Kai A. Struthoff