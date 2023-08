Zwischen den Zeilen: Neue Jobs und neue Kreise

Teilen

Kai Struthoff © Ludger Konopka

In unserer Wochenkolumne Zwischen den Zeilen schreibt Kai A. Struthoff über den Neuzuschnitt der Wahlkreise, den neuen Job von Harald Benz und die Hersfelder Kultur.

Interessante Nachrichten kamen in dieser Woche von unseren nördlichen Nachbarn: Harald Benz, der in Bad Hersfeld nach kurzer Zeit wieder entlassene kaufmännische Geschäftsführer der Bad Hersfelder Festspiele taucht jetzt in gleicher Funktion bei den Bad Gandersheimer Domfestspielen wieder auf. Das freut mich menschlich für Harald Benz. Hoffen wir, dass die Chemie zwischen dem Schwaben und den Niedersachsen besser stimmt als mit den Hessen.

In Bad Hersfeld ist die Schlüsselposition nach wie vor vakant, nachdem auch die Benz-Nachfolgerin Ulrike Dinse nach kurzer Zeit in den Sack gehauen hat – wenngleich ihre Stellenbeschreibung noch umfangreicher und anspruchsvoller war. Da fragt man sich, warum es in Bad Hersfeld einfach nicht klappen will?

Junge Leute für die Hersfelder Kultur

Von nichts kommt nichts, dieses Motto gilt ja in vielen Lebenslagen – und es gilt auch für die Ganzjahreskultur, also die Angebote neben den Festspielen. Mercedes Thiel, die Geschäftsführerin des Buchcafés, hat vollkommen recht, dass ein junges Programm, das sich nach den Interessen junger Menschen richtet, im besten Fall auch von jungen Leuten gestaltet werden sollte. Nur wer sich engagiert, wer mitmacht und Ideen einbringt, kann letztlich auch Ergebnisse erzielen. Und wer all das nicht macht, hat auch kein Recht, sich zu beschweren.

Ehrenamt – auch beim Verein für Kultur und Kommunikation – hat etwas mit Leidenschaft zu tun. Ehrenamt macht Spaß und bietet gerade im Bereich Kultur einen Mehrwert für die ganze Region. Das Buchcafé setzt aber nicht allein nur auf Nachwuchs in den eigenen Reihen, sondern auch auf Kooperationen mit anderen Vereinen und Institutionen. Hier soll es eine positive Entwicklung gegeben haben, seitdem Anke Hofmann zur Bürgermeisterin der Kur- und Festspielstadt gewählt worden ist.

Neuer Zuschnitt der Wahlkreise

Seit Freitagmittag stehen nun die Kandidaten für die Landtagswahl am 8. Oktober auch offiziell fest – wir berichten ja heute darüber auf den ersten beiden Seiten. Der Wahlkampf hat unterdessen längst begonnen, wie die zahlreichen Besuche von Ministern, Staatssekretären und anderen Politikern in den vergangenen Wochen zeigen: Für die HZ stellt sich bei dieser Landtagswahl eine ganz neue Herausforderung. Bislang war das Verbreitungsgebiet der Zeitung identisch mit dem Wahlkreis 11.

Durch den Neuzuschnitt gehören nun Neuenstein und Ludwigsau zum Rotenburger Wahlkreis und Eiterfeld zu Hersfeld. Doch keine Sorge, liebe Leserinnen und Leser, natürlich stellen wir Ihnen auch die dortigen Kandidaten in den nächsten Wochen vor. Wir treffen uns zurzeit mit allen Bewerbern an ihren Lieblingsorten und führen interessante Gespräche. Darüber berichten wir bald, damit Sie zwar die Wahl, aber keine Qual haben.

Von Kai A. Struthoff