Zwischen den Zeilen: Prominenz, Post und ein Pflegezentrum

Von: Mario Reymond

Mario Reymond

In der Wochenend-Kolumne der Hersfelder Zeitung schreibt Mario Reymond über ein geplantes Pflegezentrum, einen Promi, die Post und verschwundene Ortsschilder.

Exakt zwei Jahre ist es her, als die Planungen für das bei Eitra angedachte Pflegezentrum namens Anima-Care-Resort so richtig an Fahrt aufgenommen hatten. Der Zentralausschuss des Regierungspräsidiums Kassel hatte sich seinerzeit bereits einstimmig für das Vorhaben ausgesprochen. Und die Haunecker Gemeindevertretung hatte Mitte Juli 2021 mit Beschlüssen den Weg für das weitere Prozedere geebnet.

Hinsichtlich des Pflegeresorts war das Bauleitplanverfahren nach Genehmigung durch das RP wirksam geworden. Es wurde sogar angenommen, dieses Projekt bis ins Jahr 2023 hinein vollständig realisieren zu können. Doch bis heute hat sich so gar nichts getan.



Auf der Internetseite anima-care-resorts.com wird das Projekt noch immer beworben. Jedoch sind die Einträge völlig veraltet. Als Repräsentanten sind dort Haunecks Ex-Bürgermeister Harald Preßmann, Ex-Landrat Michael Koch und die ehemalige Erste Kreisbeigeordnete Elke Künholz aufgeführt.



Auf eine von uns an die dort angegebene Presseabteilung versendete E-Mail haben wir keine Antwort erhalten. Wohl aber von Harald Preßmann, der dieses Vorhaben als ehemaliger Bürgermeister Haunecks weiterhin betreut und zu einem erfolgreichen Ende führen möchte.



Nach den Worten Preßmanns befinde man sich derzeit in Gesprächen mit Investoren und Betreibern. Der Grunderwerb der für das Anima-Care-Resort notwendigen Flächen sei für das 4. Quartal geplant. Wir sind gespannt.



Bildzeitung schreibt über Ingrid Steeger

Die einst bekannte Schauspielerin Ingrid Steeger (76), die in einem Pflegeheim auf dem Land bei Bad Hersfeld lebt, ist wohl gesundheitlich schwer angeschlagen. Das berichtet die Bildzeitung in ihrer Ausgabe vom vergangenen Donnerstag. Nun sorgen sich Bekannte um die TV-Ikone. Rolf Löbig (80) ist ein enger Freund der Schauspielerin. Er besucht sie jeden Tag im Pflegeheim. „Der Ingrid geht es schlecht. Sie wiegt ja nur noch 35 Kilo, glaube ich. Außer Krebs hat sie wirklich alles“, zeigt sich der 80-Jährige im Gespräch mit der Bild beunruhigt.



Rolf Löbig schmerzt es, seine berühmte Freundin in dieser Verfassung zu sehen. „Es ist ein Jammer. Die Pfleger kümmern sich aber rührend um sie“, so Löbig bei Bild.



Poststation wird in Philippsthal erwartet

Regelmäßige Nutzer der DHL-Packstation am Philippsthaler Aldi-Markt erreichte im vergangenen Monat auf elektronischem Wege eine unerfreuliche Nachricht: Der Automat werde abgebaut, Versand und Empfang von Paketen seien nur noch bis 28. Juni möglich, teilte die Post lapidar mit. Zwar war die gelbe Kiste letztlich noch ein paar Tage länger in Betrieb, mittlerweile ist sie aber tatsächlich verschwunden. Erst auf Nachfrage bei der Post-Pressestelle war zu erfahren, dass das nicht so bleiben soll: Am bekannten Standort in der Werragemeinde werde die erste sogenannte „Poststation“ der Region aufgestellt. Der neue Automat biete neben dem Paketversand auch zahlreiche Dienstleistungen rund um den Brief. Wohlgemerkt als Ergänzung und nicht als Ersatz für die mit Personal besetzte Postfiliale in Philippsthal – beteuert jedenfalls der Unternehmenssprecher.



In Hohenroda verschwinden Ortsschilder

Das mysteriöse Verschwinden von Ortsschildern in der Gemeinde Hohenroda nimmt kein Ende: Nach Mansbach und zweimal Glaam hat es nun die Namenstafel von Ransbach getroffen. Ob ein „Serientäter“ sein Unwesen treibt oder dieses Mal die am betreffenden Wochenende stattgefundene Kirmes eine Rolle spielte, sei dahingestellt. Unabhängig vom Alkoholpegel des oder der Täter fällt das Abschrauben der Schilder wohl unter die Kategorie „Schnapsidee“.