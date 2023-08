Zwischen den Zeilen: Schietwetter und zweitbeste Lösungen

Kai Struthoff © Ludger Konopka

Über das Wetter, den Wahlkampf und Drohnen schreibt Kai A. Struthoff diesmal in der Wochenend-Kolumne Zwischen den Zeilen.

Was haben die Rocker in Wacken, die Hippies vom Herzberg und die Schauspieler in der Stiftsruine gemeinsam? Ganz einfach: Sie alle leiden unter dem Schietwetter. Dabei gibt es ja eigentlich kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung, wie die Küstenbewohner zu sagen pflegen.

Als ich am Sonntagabend auf schlammigen Wegen zu Manfred Mann auf den Herzberg rutschte, kamen mir viele Barfüßige entgegen, die deutlich geländegängiger waren als ich mit meinen Wanderschuhen.

Ganz so einfach haben es die Festspieldarsteller freilich nicht, zumal im Musical ja auch noch auf teils schiefen Ebenen getanzt werden muss. Bislang musste trotzdem keine einzige Vorstellung ausfallen. „Wir kommen klar“ hört man aus den Reihen der Festspieler, und auch über die Besucherzahlen gibt es trotz des schlechten Wetters keine Klagen.

Aber natürlich wissen wir, dass sich der Aufwand gerade für die Mitarbeiter hinter den Kulissen deutlich erhöht, wenn die nassen Kostüme der Darsteller über Nacht getrocknet werden müssen. Und außerdem fehlen natürlich auch den Festspielen die Kurzentschlossenen, die einen schönen Sommerabend in der Ruine verbringen würden. Abgerechnet wird aber ohnehin erst zum Schluss.

Hoffen wir also auf gutes Wetter – einen Wunsch, den sicher auch die Landwirte in der Region teilen, die nach viel zu heißen Tagen jetzt über zu viel Nässe klagen.

Im Wahlkampf nimmt die Polit-Promi-Dichte zu

Wenn es um die Bad Hersfelder Hochbrücke geht, fühle ich mich ein wenig an diese Fernsehwerbung erinnert: „Für meine Frau bitte den zweitbesten Fisch und für mich das zweitbeste Steak“. Und für Bad Hersfeld die zweitbeste Brückenlösung. Aber vermutlich ist jetzt tatsächlich nicht mehr viel zu ändern, will man nicht doch größeren Schaden für die Stadt riskieren. Auch hier hätte wohl sehr viel früher agiert werden müssen. Nun können wir nur hoffen, mit klugem Verhandeln doch noch das Mögliche rauszuholen.

Auch wenn der Landtagswahlkampf vermutlich erst nach den Sommerferien im September richtig Fahrt aufnehmen wird, nehmen die Erfolgsmeldungen der alten Landesregierung zu. Da feiert sich der Finanzminister für Investitionen im Landkreis, der Gesundheitsminister lobt sich für Geld für Pflegestützpunkte und der Sportminister zählt auf, welche Vereine im Kreis ein paar Hundert Euro erhalten haben. Klar, für jedes Projekt ist dieses Geld wichtig, aber am Ende sind es doch unsere Steuermillionen, für deren Verteilung sich die Politik vor der Wahl feiert. In den nächsten Wochen wächst dann auch die Polit-Promidichte im Landkreis an. Na ja, besser als ganz allein in Gummistiefeln im regengefüllten Sommerloch zu stehen.

Hersfelder Stadtwerke mit Drohne im Einsatz

Mit einer Drohne kann man nicht nur schöne Landschaftsaufnahmen aus der Vogelperspektive aufnehmen, sie vereinfacht einigen Menschen auch ihre Arbeit. Die Stadtwerke als Netzbetreiber zum Beispiel nutzen seit rund einem Jahr eine Drohne, um die Anzahl von PV-Modulen auf Dachflächen-Anlagen zu dokumentieren. Das ist vor allem dann praktisch, wenn zum Beispiel eine Dachfläche nur schwer zugänglich ist, erklärt Markus Gilbert von den Stadtwerken.

Im Einsatz ist keine teure High-Tech-Drohne, sondern ein Gerät in der kleinsten Gewichtsklasse – ein Modell, wie es auch einige Privatleute benutzen. Weil die Nutzung im Fall der Stadtwerke aber gewerblich ist, hat der zuständige Kollege einen Drohnenführerschein und achtet ganz besonders auf die Regeln zu Sicherheit und Privatsphäre, versichert Gilbert. Wir wünschen: Guten Flug!

(Kai A. Struthoff)