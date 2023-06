Teure Kunst, ein neuer Halt und ein Ausverkauf

Von: Laura Hellwig

Teilen

Laura Hellwig © Christine Zacharias

In unserer Wochenkolumne „Zwischen den Zeilen“ schreibt Laura Hellwig heute über Bürgerbus, Sommertour, eine bemerkenswerte Ausstellung und Schaufenster.

Große Freude herrscht im Oberaulaer Ortsteil Olberode darüber, dass dort nun auch der Kirchheimer Bürgerbus einen Halt einlegt und Fahrgäste nach Oberaula oder sogar bis nach Bad Hersfeld bringt. Um das neue Projekt bekannt zu machen, wurde prompt ein Pressetermin vereinbart. Dazu hatte Bürgermeister Klaus Wagner sogar einen besonderen Gast mitgebracht – mit Block, Stift und vorgefertigten Fragen stand dessen Vater bereit, um sich schon mal über das neue Projekt zu informieren. Bleibt zu hoffen, dass das Angebot nun rege genutzt wird, damit es sich dauerhaft etabliert. Zumindest einen Fahrgast konnten die Mitglieder des Bürgerbus-Fördervereins schon mal überzeugen.

Mit einer Sommertour wollten die Kollegen der HNA in dieser Woche in Bebra eigentlich eine interessante Diskussionsrunde zum Thema Wolf bieten. Alles war vorbereitet, die Besucher freuten sich schon auf einen spannenden Abend. Doch dann musste die Diskussion leider ausfallen, weil der wichtigste Redner des Abends wegen eines Staus auf der A5 festsaß, nachdem dort ein Lkw gebrannt hatte. Schade! Dennoch wurde das Beste draus gemacht. Bei kühlen Getränken und Köstlichkeiten vom Grill, wurde an den Tischen rege diskutiert und debattiert. Manchmal kommt es eben doch anders, als man denkt.

Ein Bad Hersfelder Traditionsgeschäft hatte dieses Frühjahr für immer seine Türen geschlossen: Jeans Riegel gibt es nicht mehr. Allerdings gibt es noch die Möglichkeit, sich ein Erinnerungsstück aus der Marken-Boutique zu sichern. Im Schaufenster stehen einstige Einrichtungsgegenstände sowie Dekoration zum Verkauf. Wer also einen mit Pailletten besetzten Schädel oder Leuchtschilder von Jeans-Marken ergattern möchte, kann die an der scheibe klebende Telefonnummer wählen.

Bei einer kleinen Pressekonferenz hatten die Verantwortlichen der Stadtverwaltung und Kulturschaffende die bevorstehende Ausstellung mit Werken von Oskar Kokoschka angekündigt, die Biografie und die Kunst des Österreichers erläutert. Bei dieser Veranstaltung ist sehr deutlich geworden, welch hohen Stellenwert diese Ausstellung für Bad Hersfeld als Kultur-Standort hat. Dr. Thomas Handke, Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Kultur, sprach davon, dass dies die bedeutendste Ausstellung seit 40 Jahren im Kapitelsaal sei. Das glaubt man ihm gerne, wenn man hört, wie wertvoll die Gemälde des Künstlers Kokoschka sind. Für mehrere Millionen Euro sind schon Kunstwerke des Österreichers versteigert worden, sagte Lisa Hendrich von der Stadtverwaltung. In mehreren Ländern hängen Kokoschkas Werke an den Wänden renommierter Museen. Und nun auch in Bad Hersfeld. (Laura Hellwig)