Zwischen den Zeilen: Über Hochbrücke und Festspiele

In seiner Wochenend-Kolumne schreibt Redaktionsleiter Kai A. Struthoff über die Hochbrücke, das Festspiel-Catering und den Klinikum-Umbau

Was für eine Woche: Gleich drei spannende Premieren in der Stiftsruine und dazu eine rauschende Premierenparty am vergangenen Wochenende. Ich war um drei Uhr früh zuhause, aber unsere Bürgermeisterin hat dem Vernehmen nach noch deutlich länger ausgehalten. Sie wurde bei Sonnenaufgang noch tanzend mit dem Ensemble gesichtet. Es sei ihr gegönnt, denn sonst gibt es in der Stadtpolitik ja momentan nicht so viel Grund zur Freude.

Hochbrücke: Zu spät für grundsätzliche Änderungen

Nach dem Scheitern der Bad Hersfelder Einwände beim Planungsverfahren für den sogenannten „Ersatzneubau“ der Hochbrücke, scheint zumindest die Bürgermeisterin geneigt, diese Abfuhr zu akzeptieren. Als Verwaltungsexpertin schätzt sie vermutlich die Lage sehr realistisch ein. Es ist einfach zu spät für grundsätzliche Änderungen. Andererseits gibt das vom Lärmschutzbeirat beauftrage juristische Gutachten durchaus Grund zur Hoffnung. Allerdings könnte eine weitere Verzögerung des Verfahrens dann die komplette Sperrung der maroden Hochbrücke zur Folge haben. Das Verkehrschaos wäre vorprogrammiert. Will man das? Anke Hofmann jedenfalls wird wohl das Parlament im September nach der Sommerpause darüber abstimmen lassen.

Bauverkehr für Klinikum über Wehneberger Straße

Keine guten Nachrichten gibt es für die Anwohner der Wehneberger Straße. Aus Kreisen der örtlichen Bürgerinitiative heißt es, dass offenbar entschieden wurde, dass der gesamte Baustellenverkehr für den Neubau am Klinikum über eben jene Wehneberger Straße und nicht mehr über den Seilerweg geführt werden soll. Zudem ist man bei der Bürgerinitiative enttäuscht, weil das Versprechen, die Anwohner an den Planungsgesprächen zu beteiligen, bislang nicht eingelöst wurde.

Im Gespräch mit Ex-Stadtmarketing- und Festspielchefin Ulrike Dinse

Widmen wir uns lieber erfreulicheren Themen: Die Premierenparty ist immer ein guter Ort, um viele interessante Menschen zu treffen. Nicht nur ich war überrascht, als mir dort Ulrike Dinse, die von mir despektierlich als „Eierlegende Wollmilchsau“ titulierte „gewesene“ Supermanagerin für Festspiele, Tourismus und Stadtmarketing über den Weg gelaufen ist. Sie hat sich offenbar bestens amüsiert und hatte auch keine Berührungsängste. Wir haben uns nett unterhalten, und ich war angenehm überrascht von dieser selbstbewussten und offenbar auch sehr fachkompetenten Frau. Ulrike Dinse möchte nicht, dass ich über den Inhalt unseres Gesprächs berichte, denn sie will keine schmutzige Wäsche waschen. Deshalb nur so viel: Es lohnt sich immer, beide Seiten zu hören. Aber es wäre auch schön gewesen, wenn Frau Dinse unserer Stadt etwas mehr Zeit gegeben hätte, bevor sie hinschmeißt. Denn wie sagte doch Intendant Joern Hinkel über sie: Die Chemie hat gestimmt.

Eine Idee fürs Festspiel-Catering

Gemütlich ein Gläschen Wein auf der neuen, schönen Terrasse vor der Stiftsruine trinken und Festspiel-Flair genießen, das ist eine feine Sache. Wer das allerdings in der Pause tun will, muss schnell sein. Denn wenn das Publikum aus der Ruine strömt, bildet sich ruckzuck eine lange Schlange. Eine sehr lange Schlange. Wer da hinten steht, hat dann für Gemütlichkeit keine Zeit mehr. Vielleicht wäre da ein Vorbestell- System eine Idee. Die Festspielgäste reservieren und bezahlen im Vorfeld (online) einen Tisch und ihre Getränke. Und das Catering-Personal kann in Ruhe die Bestellungen vorbereiten und hat mit weniger Andrang zu kämpfen. Andernorts funktioniert das ganz gut (Kai A. Struthoff)