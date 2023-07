Zwischen den Zeilen: Umzug in Hauneck scheitert am Telefonkabel

Von: Mario Reymond

Mario Reymond © Ludger Konopka

In der Wochenend-Kolumne Zwischen den Zeilen schreibt Mario Reymond unter anderem über den noch nicht vollzogenen Einzug ins neue Haunecker Rathaus.

Die Immobilie ist fertig, aber noch immer nicht bezogen. Die Rede ist von dem neuen Rathaus der Gemeinde Hauneck in Unterhaun. Schon vor vielen Wochen hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung ihre Tätigkeiten in dem neuen Komplex aufnehmen können. Eigentlich. Doch es gibt aktuell noch ein ganz spezielles Problem. Das Gebäude verfügt noch immer nicht über einen notwendigen Telefonanschluss.

Aus Insiderkreisen heißt es, in der vergangenen Woche hätten hinter dem neuen Gebäude ganz viele Menschen in ein Loch in der Erde geschaut. Hoffentlich ist es nicht nur beim Blick in die Leere geblieben und es ist eine schnelle Lösung für dieses Problem gefunden worden. Denn im Anschluss an den Umzug der Verwaltung in den neuen, barrierefreien Komplex mit rund 400 Quadratmetern Nutzfläche, ist der Abriss des bisherigen Rathauses vorgesehen. Für das gesamte Projekt – Neubau samt Gestaltung der Außenanlagen und Abriss des aktuellen Rathauses – waren im Jahre 2021 rund 1,6 Millionen Euro veranschlagt worden.

Was ist aus Planungen zu Demenzdorf geworden?

Ruhig scheint es auch um das auf dem Areal des ehemaligen Mansbacher Tierparks geplante Demenzdorf geworden zu sein. Vom Tisch ist das Vorhaben aber offenbar nicht, sondern es wird weiterhin an der Verwirklichung einer Fachpflegeeinrichtung gearbeitet.

Für das Gelände neben dem Mansbacher Geyso-Schloss besteht seit kurzem sogar Baurecht. Diese entscheidende planungsrechtliche Hürde zu überwinden, war dem Vernehmen nach allerdings ein ziemlicher Kraftakt. Denn wegen zahlreicher Auflagen der Denkmal- und Naturschutzbehörden mussten die ursprünglichen Planungen mehr als einmal komplett umgekrempelt werden. (Mario Reymond)