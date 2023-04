Seit Corona: Schüler haben weiter mehr Zeit bei Prüfungen

Von: Lena Langhoff

Teilen

Jürgen Krompholz ist stellvertretender Leiter des Schulamtes in Bebra. © Gudrun Schankweiler-Ziermann

Jetzt wird es ernst, die Schüler im Kreis Hersfeld-Rotenburg machen Abitur, doch das Land hat auch einen Bonus für alle Prüflinge parat.

Hersfeld-Rotenburg – Ende April beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen mit dem Fach Deutsch im Grund- und Leistungskurs. Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg legen 269 Schülerinnen und Schüler an vier Schulen mit gymnasialer Oberstufe ihre Hochschulreifeprüfung ab.

Auch in diesem Jahr finden die Abiturprüfungen hessenweit nach den Osterferien statt, zum dritten Mal in Folge. Damit folgt Hessen dem Beispiel der meisten anderen Bundesländer.

Im Zeitraum von Mittwoch, 26. April, bis Donnerstag, 11. Mai, werden die Schüler schriftlich geprüft, teilt Jürgen Krompholz vom Staatlichen Schulamt des Landkreises Hersfeld-Rotenburg mit.

Wie sehr die Einschränkungen im Unterricht während der Corona-Pandemie den Abiturienten noch in den Knochen steckt, könne man nicht pauschal sagen, sagt Dr. Roland Kaplonek, stellvertretender Schulleiter der Jakob-Grimm-Schule Rotenburg. Es komme auf den Einzelfall an. Das sieht auch Karsten Backhaus so. Der Schulleiter der Modellschule Obersberg Bad Hersfeld ergänzt, dass mögliche Defizite wieder aufgearbeitet worden seien.

Corona-Bonus: Mehr Zeit für Abitur auch in Hersfeld-Rotenburg

Um dennoch Nachwirkungen durch die eingeschränkten Lernbedingungen während der Oberstufenphase zu berücksichtigen, bekommen die Abiturienten auch in diesem Jahr in den schriftlichen Prüfungen eine zusätzliche Bearbeitungszeit, so Krompholz. Im Grundkurs dürfen Prüflinge 25 Minuten und im Leistungskurs 30 Minuten mehr einplanen. Wie in beiden Vorjahren stehen statt drei Aufgabenvorschlägen sogar vier zur Auswahl, teilt das Hessische Kultusministerium mit.

Zudem gibt es für die Prüflinge spezielle Angebote zur psychologischen Unterstützung. Neben hessenweiten Onlineberatungen, beispielsweise zu Prüfungsangst, bieten auch viele Schulen in der Region solche Angebote an. Zusätzlich stehen den Schülerinnen und Schülern individuelle Beratung vor Ort von Schulpsychologinnen des Schulamtes Bebra zur Verfügung, so Krompholz.

Die Prüfungen der Haupt- und Realschüler in diesem Jahr werden voraussichtlich erst ab Mai terminiert. (Lena Langhoff)