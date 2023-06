Bewaffneter Mann hat Frau in seiner Gewalt – SEK-Einsatz sorgt für Spekulationen und Angst

Blaulicht

Viele Jugendliche waren am Samstagabend auf dem Weg zu einer Veranstaltung in Bad Hersfeld. In unmittelbarer Nähe rückte plötzlich das SEK an.

Bad Hersfeld – Große Aufregung am Samstagabend in Bad Hersfeld: Gegen 21 Uhr rückte das SEK an einem Mehrfamilienhaus gegenüber der Feuerwache in der Wehneberger Straße an.

Die Straßen rund um das Objekt wurden abgesperrt und überall sicherten schwerbewaffnete Polizisten mit Schutzwesten den Einsatzbereich. In der Schildehalle sollte eine Veranstaltung beginnen, die jedoch aufgrund der Polizeilage zeitlich verschoben werden musste.

SEK-Einsatz in Bad Hersfeld sorgt für Spekulationen und besorgte Eltern

Zunächst unbestätigten Informationen zufolge sollte in einem Mehrfamilienhaus ein bewaffneter Mann eine Person in seiner Gewalt haben. Von dem Täter soll bekannt sein, dass er im Besitz mehrerer Waffen ist, was die Dringlichkeit des Einsatzes unterstrich.

Bereits nach kurzer Zeit ging die Information über die sozialen Netzwerke. Spekulationen wurden gepostet und besorgte Eltern, deren Kinder zu dem Event in der Schildehalle wollten, suchten Kontakt zu ihren Kindern.

Um 22.45 Uhr stürmten die Beamten die Wohnung und konnten den Täter festnehmen. Sowohl die bedrohte Frau als auch der Täter blieben bei dem Einsatz unverletzt. Von der Polizei wurde um 00.05 Uhr bestätigt, dass eine Bedrohungslage vorlag und der Einsatz beendet ist. Ferner bestätigte die Polizei, dass keine Person verletzt wurde. (yk)

