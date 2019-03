Bad Hersfeld: Sperrung der B 62 wegen Brückenbau

Bad Hersfeld - Der doppelte Brückenbau auf der Bundesstraße 62 bei Bad Hersfeld über Haunefluss und Bahngleise sorgt für zeitweilige Sperrungen.

Von Freitag, 15. März, von 13 Uhr bis Sonntag, 17. März, um 8 Uhr und vom Freitag, 22. März, 13 Uhr bis Sonntag, 24. März, 10 Uhr, ist die B 62 zwischen Lomo-Kreuzung und Hoechster Kreisel in Fahrtrichtung Niederaula Einbahnstraße. Der Verkehr in Fahrtrichtung Friedewald wird ab Hoechster Kreisel über den Stadtring geleitet.

Grund sind die seit Januar 2017 laufenden Arbeiten zum Abriss und Neubau der Brücken über die Haune und die Bahn. Vom Freitag, 15., bis Sonntag, 17. März, werden an der Brücke über die Haune vier Spannbetonträger mit je 24 Meter Länge und je 65 Tonnen Gewicht eingehoben. Vom Freitag, 22., bis Sonntag, 24. März, werden an der Brücke über die Bahngleise vier Stahlträger mit je 30 Meter Länge und je 40 Tonnen Gewicht eingehoben. Während dieser Arbeiten kann es an beiden Wochenenden zu kurzzeitigen Sperrungen von etwa zehn Minuten kommen. Bereits im vergangenen Jahr wurden die gleichen Arbeiten an den Fahrbahnen in der Gegenrichtung ausgeführt.

Mehr Informationen online unter www.mobil.hessen.de