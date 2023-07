Bad Hersfelder Festspiele: Blick hinter die Kulissen in der Requisite

Von: Laura Hellwig

Wie im Fan-Shop: In der Requisite der Bad Hersfelder Festspiele sind in diesem Jahr zahlreiche Devotionalien entstanden. Für „Jesus Christ Superstar“ haben Doris Engel und ihr Team viele Ideen für Jesus-Fan-Artikel entwickelt. © Laura Hellwig

Ob König Lears Geburtstagstorte oder die vielen bunten Jeus-Fan-Artikel: In der Requisite der Bad Hersfelder Festspiele wird gebaut, gemalt, gebastelt und sogar gebacken.

Bad Hersfeld – Früher ist Doris Engel über Floh- und Krammärkte gezogen, ist durch Geschäfte gestöbert und hat herumtelefoniert, um die passenden Requisiten für ein Theaterstück zu finden. „Heute ist es einsamer“, sagt sie. Denn heute findet dieses Stöbern fast nur am Schreibtisch statt, im Internet, bei Online-Händlern. Wenn es aber so weit ist, dass die Theater-Gewerke zum Probenbeginn zusammenkommen, dann ist Teamarbeit angesagt.

Doris Engel, Leiterin der Requisite bei den Bad Hersfelder Festspielen, ist begeistert von der Zusammenarbeit ihres Teams mit Regie, Bühnenbildnern, Choreografen, Schauspielern, Schreinern, Malern und allen anderen, die am Entstehungsprozess einer Inszenierung mitwirken.

Für die Inszenierung „Jesus Christ Superstar“ haben sich die Beteiligten erstmals im Frühjahr zusammengesetzt und überlegt, wie Bühnenbild, Requisiten und Kostüme aussehen könnten. Das Ergebnis sieht man jetzt auf der Bühne der Stiftsruine, doch bis dahin war es ein längerer Prozess, es wurden Ideen entwickelt, umgeworfen und weitergedacht.

„Jesus Christ Superstar“: Wie die Einkaufwagen befüllt wurden

Exemplarisch für die Arbeit der Requisite ist die Tempelszene, bei der das Ensemble mit Einkaufswagen und allerlei bunten Jesus-Fan-Artikeln über die Bühne tanzt. „Wir hatten die Einkaufswagen und wollten eine Verkaufs-Szene. Aber Einkaufswegen stehen für einkaufen, nicht für verkaufen“, erklärt Engel die Herausforderung, vor der sie standen.

Also hat man sich Themen für die Wagen überlegt und sie mit passenden Gegenständen voll beladen. So wirken die Wagen wie die Ausstattung von Trödelmarkt-Händlern. Es gibt Klamotten-Wagen mit Jesus-Shirts und Mützen, einen Koffer-Wagen, einen Spielzeugwagen. Über den ein oder anderen Artikel wurde auch diskutiert. Kann man eine Jesus-Klobürste auf der Bühne zeigen? Oder einen Jesus, der als Barbie-Puppe am Kreuz hängt?

Doris Engels Lieblingswagen ist der mit den praktischen Haushaltsgegenständen mit Jesus-Aufdruck. Hier finden sich zum Beispiel Kehrschaufeln, Gießkannen und Eimer – alles in knalligen Farben und überall klebt das Gesicht von Jesus drauf.

„Es ist schön, die Sachen dann auf der Bühne zu sehen“, sagt Engel. Dann wird hier und da noch an Stellschrauben gedreht und werden Details verfeinert, erzählt sie. „Regisseur Stefan Huber legt Wert auf Requisite“, sagt die Bühnen- und Kostümbildnerin anerkennend.

Guten Appetit: Ein Teil von König Lears Geburtstagstorte wird aus Schaumstoff und Styropor hergestellt. © Laura Hellwig

Doris Engel hat zunächst eine Ausbildung als Tischlerin gemacht. Nach einem Besuch im Theater war ihr aber klar, dass das der Ort ist, an dem sie gerne arbeiten möchte. Die Vielseitigkeit – Farben, Texte, Architektur, Perspektive, Publikum – hat sie begeistert. An ihre Ausbildung hat Engel ein Studium angeschlossen, es folgten Praktika und Assistenzen an Theatern. In Bad Vilbel hat sie die Faszination für Open-Air-Festspiele gepackt.

Einige Requisiten werden wiederverwendet oder verkauft

Die Bühnenausstattungen für die Festspiele werden in Bad Hersfeld gelagert, einige werden wiederverwendet – auch für andere Stücke –, andere werden verkauft. Auch in diesem Jahr haben Festspiel-Fans wieder die Gelegenheit, einige Stücke zu erwerben. Am 27. August findet ein Fundus-Verkauf statt.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch Requisiten, die vor jeder Vorstellung neu hergestellt werden müssen. Zum Beispiel die zweistöckige Torte zu König Lears 80. Geburtstag. Denn die leidet auf der Bühne unter der Wut von Lears Töchtern.

„Die Torte muss einiges können. Man muss sie zertreten können, es muss ein Messer stecken bleiben und sie muss essbar sein“, erklärt Doris Engel. Von der ursprünglichen Idee, vor jeder Vorstellung eine Torte frisch zuzubereiten, sei man schnell weggekommen. Jetzt wird der untere Teil aus Schaumstoff und Styropor im Vorfeld hergestellt.

Der zweite, obere Teil ist aus frischen Zutaten. Vor jeder Aufführung wird die gelernte Tischlerin also zur Konditorin. Besonders zufrieden ist Engel in diesem Jahr mit dem Ergebnis der Szene von Jesus Geißelung und wie das Kunstblut dabei eingesetzt wird. „Da durften wir mit Choreografin Melissa King richtig zaubern.“ (Laura Hellwig)