Die Familie des Königs Lear ist ein Trümmerfeld

Von: Christine Zacharias

Bad Hersfelder Festspiele: Friederike Ott (Cordelia), Nora Buzalka (Regan) und Katrin Röver (Goneril) spielen König Lears Töchter. Um das Bild vollständig zu sehen, bitte auf das Kreuz oben rechts klicken. © Christine Zacharias

Sie sind Kämpferinnen, die Schwestern Goneril, Regan und Cordelia in Shakespeares „König Lear“, verkörpert von Katrin Röver, Nora Buzalka und Friederike Ott. Wir stellen sie vor.

Bad Hersfeld – Sie sind Kämpferinnen, alle drei. Die Schwestern Goneril, Regan und Cordelia in Shakespeares Drama „König Lear“, verkörpert von Katrin Röver, Nora Buzalka und Friederike Ott, schenken sich nichts. Sie befehligen Heere, lassen unliebsame Männer aus dem Weg räumen, wollen Macht und Reichtum oder einfach Gerechtigkeit.

Im wirklichen Leben mögen sich die Schauspielerinnen dagegen sehr. Alle drei waren vor etlichen Jahren am Residenztheater in München engagiert und haben dort sowohl mit Charlotte Schwab, die jetzt ihren Vater, den alternden König Lear spielt, als auch mit Regisseurin Tina Lanik zusammengearbeitet. „Wir hätten nie geglaubt, dass wir noch einmal so zusammenkommen und haben uns total gefreut“, sagt Nora Buzalka. Noch dazu, so ergänzt Friederike Ott, hätten sie alle kurz nach der Beendigung ihrer Engagements in München Kinder bekommen, die sie nun auch gegenseitig kennenlernen könnten.

„Es war sofort warm, als wir hier ankamen“, beschreibt Katrin Röver die gute Atmosphäre. „Auch mit den anderen Kollegen.“

Auf der Bühne ist es bei König Lear allerdings überhaupt nicht warm. Da wird intrigiert und gemordet, da herrschen Gier, Verzweiflung und Trauer. Dabei ist es den drei Schauspielerinnen ein Anliegen, die Vielschichtigkeit ihrer Personen zu zeigen.

Goneril und Regan sind nicht einfach böse, „Sie haben von ihrem Vater, König Lear, gelernt, wie man handeln muss, wenn man das Zepter übernehmen will“, erklärt Katrin Röver. Gleichzeitig sehen sie, dass der Vater seine Macht eben doch nicht wirklich abgegeben hat, dass er zunehmend unzurechnungsfähig ist und damit sein Reich, das jetzt je zur Hälfte das ihre ist, in Gefahr bringt.

Mit der anfänglichen Solidarität zwischen den Schwestern ist es deshalb nicht weit her. Denn neben der Gier nach Macht und Reichtum geht es auch noch um Leidenschaft – für denselben Mann. Regan und Goneril haben beide ein Auge auf Edmund geworfen, Graf Gloucesters unehelichen Sohn, der den legitimen Erben Edgar ausbootet, um sich seinerseits Titel, Macht und Reichtum zu sichern.

Konflikte mit Geschwistern kennen alle drei Darstellerinnen, aber „wir sind nie so gemein zueinander“, betont Katrin Röver, die eine ältere Schwester hat.

Nicht zuletzt geht es aber darum, den Konflikt zwischen den Generationen darzustellen. Da ist der alte Vater, der Liebesbeweise verlangt, eine Tochter verstößt, die ihre Gefühle nicht wortreich und schmeichlerisch darstellen kann, der sein Reich großzügig verschenkt, sich aber Privilegien vorbehält und mit 100 Rittern mal bei der einen, mal bei der anderen Tochter leben will. Keine leichte Situation für die Töchter. Und keine leichte Situation für Lear. „Kaum ein alter Mensch findet es gut, wenn er entmündigt wird, auch wenn es zum eigenen Schutz passiert“, sagt Katrin Röver. „Was passiert, wenn du Macht und Besitz abgibst und zusehen musst, wie die Kinder die Beute aufteilen?“

Diese und viele andere Aspekte des Konflikts in der Familie und der großen Politik wollen die drei Darstellerinnen herausarbeiten. „Das Ambivalente macht es so spannend“, betont Nora Buzalka.

Fasziniert ist sie zudem vom Spielort Stiftsruine: „Da hilft einem schon die Atmosphäre“, ist sie überzeugt. Gleichzeitig erfordert die große Bühne viel Körperarbeit. Da müsse man eine ganz eigene Spielweise finden.

„Die Ruine und die Familie sind ein Trümmerfeld“, findet auch Friederike Ott den Spielort sehr geeignet für „König Lear“. Ihre eigene Figur Cordelia empfindet sie dagegen als eine Art Leuchtturm. Sie bleibe sich bis zum Ende treu, sie sei nicht manipulativ und setze sich nicht für den eigenen Vorteil, sondern für den Vater ein. Dennoch ist auch sie kämpferisch und wehrhaft, wenn sie als Königin von Frankreich mit ihrem Heer im Reich der Schwestern einmarschiert. „Cordelia ist auch keine Heilige. Die Schwestern haben’s alle nicht mit der Diplomatie“, findet Katrin Röver.

„Am Ende gewinnt niemand. Da ist nur noch Weite, Tod und Verfall übrig. Der Lebensraum ist zerstört, der Ort nicht mehr bewohnbar“, erklärt Röver und sieht da jede Menge aktuelle Bezüge.

„Der Stoff ist wahnsinnig zeitlos“, findet auch Nora Buzalka.

Alle drei Darstellerinnen hoffen, mit dem Endzeit-Szenario im Lear ihr Publikum aufzurütteln. Jeder könne für sich entscheiden, ob er das so haben wolle oder ob er sich lieber für eine bessere Welt einsetze.

Auf jeden Fall, so versprechen sie, werde es „kein quälend langer Abend. Wir sind ziemlich flott.“ (Christine Zacharias)