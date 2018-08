Der alte Mann und das Meer: Im Kampf mit sich selbst

„Niemand sollte im Alter alleine sein, aber es scheint ja unvermeidlich“.

+ Untermalen die Gefühlslage des alten Fischers musikalisch: Sängerin Marie-Luise Gunst und (von links) Diogenes Nordarse, Michael Herrmann, Ralf Wüstneck sowie Jens Hasselmann.

In Jens Hasselmanns Bühnenfassung der bekannten Hemingway-Novelle „Der alte Mann und das Meer“, die am Sonntagabend in der Außenspielstätte Schloss Eichhof der Bad Hersfelder Festspiele Premiere feierte, wird der Kampf des greisen Fischers Santiago mit dem riesigen Speerfisch zum Sinnbild für die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit: Die Kräfte schwinden, die eigenen Fähigkeiten entsprechen längst nicht mehr den hohen Ansprüchen an sich selbst. Hinzu kommt die Erinnerung an frühere Tage, an denen alles leichter von der Hand ging. Aber auch die Hoffnung, noch einmal an die glorreichen Zeiten anknüpfen zu können.