Ausschuss sagt Ja zur Ausgründung der Festspiele

Bad Hersfeld. Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Ausgründung der Bad Hersfelder Festspiele in eine gGmbH mit knapper Mehrheit empfohlen.

Mit der von den Bad Hersfelder Festspielen selbst gewünschten Ausgründung des städtischen Regiebetriebs in eine gemeinnützige GmbH könnte es nun doch etwas werden: Mit einer Stimme Mehrheit hat der Ausschuss am Donnerstag eine entsprechende Empfehlung für Stadtverordnetenversammlung abgegeben. Die trifft ihre Entscheidung am kommenden Donnerstag, 27. September. Nachdem der Ausschuss für Bildung und Kultur die Vorlage in der vergangenen Woche noch abgelehnt hatte, trafen sich die Fraktionsspitzen mit Ausnahme der SPD in dieser Woche erneut zum Verständigungsgespräch. Offenbar mit Erfolg. Die modifizierte Beschlussvorlage sieht die Begleitung des Prozesses durch einen Wirtschaftsprüfer und die politischen Gremien vor.

Die Festspiele erhoffen sich von der neuen Gesellschaftsform größere Flexibilität.

