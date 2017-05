Georgischer Chor kommt zum Festspiel-Abschlusskonzert

Der vielfach international ausgezeichnete Jugendchor „Tutarchela“ aus der georgischen Stadt Rustavi, den die Hersfelder im Rahmen ihrer Konzertreise in die Kaukasusrepublik im vergangenen Jahr kennengelernt hatten, wird diesmal das Abschlusskonzert mit musikalischen Beiträgen bereichern.

+ Der Chor der Modell- und Gesamtschule Obersberg bei seiner Konzertreise nach Georgien. Dort entstand auch der Kontakt zu dem Jugendchor „Tutarchela“ aus der Stadt Rustavi, der nun nach Bad Hersfeld kommt. Foto: nh

Der Kartenvorverkauf beginnt am kommenden Donnerstag, 11. Mai, über die Kartenzentrale am Markt (06621/640200). Aufgrund der großen Erfolge der letzten Jahre findet das Konzert wieder dreimal statt: am Samstag, 26. August um 20 Uhr sowie am Sonntag, 27. August, um 15.30 und um 19.30 Uhr. Rund 140 Schülerinnen und Schüler werden mit Ulli Meiß und seinem Team dann auf der Bühne stehen. „Eine bunte Mischung aus traditionellen deutschen Volksliedern und vielen internationalen Hits aus Musicals und Rock und Pop wird erklingen“, verrät der Chorleiter. Auf dem Programm statt dann unter anderm auch „Halleluja“ von Leonard Cohen. „Solistische Darbietungen sind dabei und viele bewegende Höhepunkte, an denen zurzeit noch gefeilt wird“, erzählt Meiß.