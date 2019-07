Zwei sehenwerte Entdeckungen: "Nipplejesus" mit Andrés Mendez im Museum

Solo für Andrés Mendez: Der Schauspieler und Synchronsprecher zeigt als Türsteher Dave in „Nipplejesus“, was er kann. Für das Stück wird erstmals die Kapelle des Museums im Stift genutzt.

Bettina Wilts Inszenierung von "Nipplejesus" bei den Bad Hersfelder Festspielen ist absolut sehenswert, aber nichts für Menschen, denen Kraftausdrücke zuwider sind.

Ist das Kunst oder kann das weg? Dass sich über Kunst trefflich streiten lässt, ist die Basis für Nick Hornbys Werk „Nipplejesus“. Kunst soll Reaktionen provozieren, heißt es im Text des britischen Autors außerdem, und das tut sie wahrlich.

In der selbst vielen Bad Hersfeldern noch unbekannten Kapelle im Museum neben der Stiftsruine feierte „Nipplejesus“ als Ein-Mann-Bühnenstück am Samstagabend Premiere, inszeniert von Dr. Bettina Wilts, Chefdramaturgin der Bad Hersfelder Festspiele. Einziger Darsteller ist Andrés Mendez.

Die Kapelle wird erstmals für eine Aufführung genutzt und bietet genau den richtigen, intimen Rahmen für „Nipplejesus“, das eine Art Kammerspiel ist und in einer Kunstgalerie spielt. 40 Zuschauer haben in der Kapelle freie Platzwahl, doch dank der Wohnzimmeratmosphäre kommt es einem beinahe so vor, als säße man fast allein im Publikum. So nah dran am Geschehen, beziehungsweise mitten drin, ist man nur selten.

Unter das Premieren-Publikum hatten sich wie üblich auch einige Schauspielkollegen gemischt.

+ Steht im Fokus: Andrés Mendez als Dave. © Steffen Sennewald

Für Andrés Mendez ist es die erste Hauptrolle bei den Bad Hersfelder Festspielen, wo er in diesem Jahr auch in Shakespeare in love wieder auf der Bühne steht. In „Nipplejesus“ zeigt Mendez, was er kann, er agiert mal gefühl-, dann wieder temperamentvoll, setzt Stimme und Mimik ein.

Mendez spielt Dave, einen ehemaligen Nachtclub-Türsteher, der nun ein umstrittenes Kunstwerk bewachen soll – eine Jesus-Darstellung, die aus Bildern von Brustwarzen zusammengesetzt ist.

Auch ihm gefällt das Kunstwerk zunächst gar nicht, doch dann lernt er die Künstlerin kennen, er macht sich Gedanken und das Bild wird irgendwie zu „seinem“ Bild. Bis am Ende alles anders kommt, als gedacht ...

„Nipplejesus“ ist ein Monolog, doch Dave spricht nicht wirklich mit sich selbst, er spricht zum Publikum. Er bewegt sich im Raum und nutzt diesen ebenso wie die wenigen Requisiten geschickt und soweit möglich aus. Für das Kostüm ist Kerstin Micheel verantwortlich. Wie so oft, sind es kleine, liebevolle Details, die ins Auge fallen, wie etwa die rosafarbene Brotdose mit Hello-Kitty-Motiv, die so gar nicht zu dem kahlköpfigen, tätowierten Dave passen will, der aber eben auch Familienvater ist.

+ Amüsanter Blickfang: Die Skulptur von Dietmar Wolf. Das komplette Bild sehen Sie, wenn Sie auf das Kreuzchen oben rechts klicken. © Steffen Sennewald

Nicht weniger Leidenschaft hat Dietmar Wolf, technischer Leiter der Festspiele, in die von ihm erschaffene Skulptur gesteckt, die ebenfalls zum Stück gehört, und die wohl eher die Parodie eines Kunstwerks ist mit ihren Gießkannen, Staubwedeln und Fliegenklatschen – und die noch dazu den Titel „Mückenstürmer“ trägt.

„Nipplejesus“ ist lustig, regt aber auch zum Nachdenken an; nicht nur über Kunst, sondern zum Beispiel auch über Toleranz. Es wird außerdem deutlich, dass es oft die Perspektiven oder Beziehungen sind, die eine Meinung entstehen lassen.

Den „Nipplejesus“ gibt es übrigens nicht zu sehen, ohne zu viel zu verraten, aber um Enttäuschungen vorzubeugen. Und: Wer Fäkalsprache nicht ausstehen kann, sollte das Stück vermutlich ebenfalls meiden. Ansonsten: Unbedingt sehenswert!

Die 65 Minuten vergehen wie im Flug, langweilig wird es nie. Man möchte gern noch mehr Zeit mit Dave beziehungsweise Andrés Mendez verbringen.

Das Premieren-Publikum spendete am Ende Applaus für das ganze Team.

Weitere Aufführungen bis 8. August.