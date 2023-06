Sidonie Smith verkörpert Maria Magdalena im Musical „Jesus Christ Superstar“

Von: Kai Struthoff

Teilen

Die US-Amerikanerin Sidonie Smith verkörpert im Musical „Jesus Christ Superstar“ die Maria Magdalena © Steffen Sennewald

Sidonie Smith verkörpert im Musical Jesus Christ Superstar die Maria Magdalena bei den Bad Hersfelder Festspielen. Wir stellen sie vor.

Bad Hersfeld – Die Erleuchtung kam ihr im Orchestergraben: Dort hatte Sidonie Smith als Musikerin mit ihrer Bratsche bereits unzählige Musicals begleitet. „Plötzlich ging bei mir ein Licht an, es war für mich fast heilig“, erinnert sich die junge Künstlerin an den Moment, in dem sie wusste, dass sie selbst auf der Bühne stehen will.

Es folgte ein langer, arbeitsreicher Weg. Doch heute ist die US-Amerikanerin ein gefeierter Star. Bei den Bad Hersfelder Festspielen steht Sidonie Smith in diesem Sommer als Maria Magdalena in „Jesus Christ Superstar“ auf der Bühne.

Sidonie Smith ist in den USA geboren und in Miami, Florida, aufgewachsen. Ihre Mutter stammt aus Jamaika, die karibische Kultur ist in ihrem Elternhaus präsent. „Ich sage immer, ich bin ‚Jamerican’“, sagt Sidonie lachend.

Sie beschreibt sich selbst als „Orchesterkind“ und ist mit klassischer Musik aufgewachsen. Ihrer Mutter ist es wichtig, dass die Tochter schon früh Musikunterricht nimmt und Klavierspielen lernt. Auf der High-School kommt sie erstmals auch mit Tanz und Theater in Berührung. „Aber meine Mutter sagte damals, nein, Sidonie, Du bist schüchtern, als Musikerin bekommst du leichter einen Job als auf der Bühne“, erzählt die Künstlerin.

Nach ihrem „Erweckungserlebnis“ im Orchestergraben verfolgt Sidonie Smith aber ihr Ziel: Sie macht den Master of Arts in Musical, nimmt Schauspiel-, Gesangs- und Tanzunterricht. Über einen Workshop für amerikanische Studenten kommt sie erstmals nach Deutschland, nach Niederbayern. „Aus den damals geplanten drei Wochen in Deutschland sind inzwischen 15 Jahre geworden“, sagt Sidonie Smith lachend.

Ein Star ohne Allüren: Sidonie Smith im Gespräch mit unserer Zeitung. Es wurde viel gelacht. © Steffen Sennewald

An der Joop van de Ende Academy in Hamburg vertieft sie ihre Ausbildung. „Ich alles gelernt, was ging. Ich habe es aufgesaugt, ich war wie besessen. Hier war ein Markt, den ich vorher gar nicht kannte“, erzählt sie.

Ihr erstes Engagement hat sie 2009 in Essen, es folgen Auftritten an fast allen wichtigen Bühnen in Deutschland, in Wien und auch in LA und New York. Inzwischen lebt sie in Berlin. „Ich habe meine Stadt gefunden. Jahrelang reiste ich nur dem Job nach, aber jetzt habe ich mich in Berlin verliebt.“

Auch nach Bad Hersfeld hat sie die Liebe geführt. Ihr Verlobter, Dennis Weissert, hat 2017/18 im Musical „Titanic“ den Charles Lightoller gespielt. Er schwärmt von Bad Hersfeld und hat ihr gesagt: „Sid, du musst zur Audition“.

Von der Arbeit mit Stefan Huber und Melissa King hatte sie schon viel gehört. Auch einige ihrer Mitspieler kannte sie bereits. „Ich spiele hier zum ersten Mal mit Johan van Damme zusammen, den ich an meinem ersten Schultag in Deutschland kennengelernt habe“ freut sich Sidonie Smith nun umso mehr, dass es auch terminlich auf Anhieb mit dem Engagement in Bad Hersfeld geklappt hat.

Sie lobt die gute Vorbereitung durch Stefan Huber, der seinen Darstellern viel Material auch über die geschichtlichen Hintergründe zur Verfügung gestellt hat. Außerdem helfe es ihr, dass sie in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist und die Bibel gut kennt.

Die eigentliche Hauptarbeit liege aber schon beim Besetzen der Rollen. „Eine Gruppe von zunächst Fremden muss gut zusammenpassen“, erklärt Sidonie Smith. „Stefan Huber hat eine bestimmte Vision von Maria.“ Sie selbst beschreibt Maria Magdalena als eine sehr facettenreiche Rolle. Sie gehöre zu den wenigen Frauen, die in der Bibel namentlich genannt werden. „Ist sie ruhig, liebevoll, sie ist Mutter, Lover, Freund, und ich darf alle diese Frauen spielen und dabei Maria jedes Mal neu erfinden“, schwärmt sie.

Mit ihrem Privatleben geht die Künstlerin sehr offen um und lässt ihre Fans via Social Media daran teilhaben. Da sehe man sie nach einer langen Probennacht dann auch schon mal mit Gurkenscheiben auf den verquollenen Augen, erzählt sich lachend.

Doch eigentlich ist Sidonie Smith privat eher schüchtern. „Ich mag keine Party: Meist erscheine ich dort, lächle und gehe dann wieder.“ Trotzdem freut sie sich über den Kontakt zu ihren Fans. Berührungsängste hat sie nicht. „Bitte sprecht mich ruhig an, ich freue mich immer darüber.“ (Kai A. Struthoff)