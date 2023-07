Bad Hersfelder Festspiele: Vorschau auf die Premiere des Musicals

Das letzte Abendmahl: Jesus (Andreas Bongard) bricht mit seinen Jüngern das Brot. Rechts neben ihm Maria Magdalena (Sidonie Smith). Das © Kai Struthoff

Das Musical „Jesus Christ Superstar“ hat am Samstag, 1. Juli, Premiere. Bereits 2002 wurde das Stück, das zu dessen Entstehungszeit für Furore gesorgt hat, in Hersfeld gezeigt.

Bad Hersfeld – Als das Musical „Jesus Christ Superstar“ im Oktober 1971 im Mark Hellinger Theater in New York uraufgeführt wurde, hätten die USA einen neuen Heiland gut gebrauchen können. Der Republikaner Richard Nixon regiert im Weißen Haus, die Watergate-Affäre dräut bereits am Horizont. Der Dschungelkrieg in Vietnam wird immer mehr zum nationalen Trauma, der Kalte Krieg hat die Welt fest im Griff. Die Sehnsucht nach einer anderen, bessern Welt und charismatischen Anführern ist groß.

Lieferte 1967 das Musical „Hair“ den Soundtrack für eine Nation im Aufbruch, folgte nun bisher Unerhörtes: Die biblische Geschichte als Rock-Oper. „Jesus Christ Superstar“ von dem damals weitgehend unbekannten Komponisten Andrew Loyd Webber mit Liedtexten von Tim Rice erzählt die Passionsgeschichte der letzten Tage von Jesus Christus, seinem kometenhaften Aufstieg zum Superstar – dem Verrat und seinem Tod am Kreuz.

Geschildert wird die Geschichte aus der Perspektive von Judas – Jesus’ Freund, aber auch Verräter: Der Einzug in Jerusalem, die Vertreibung der Händler aus dem Tempel, die Liebe Maria Magdalenas zu Jesus, die Auseinandersetzung zwischen Jesus und Judas und der Verrat, das letzte Abendmahl, das Urteil Herodes’, der Kreuzweg und Jesus Tod am Kreuz.

Anfänglich protestierten christlich-konservative Gruppen gegen das Stück, weil ihnen die Figur des Judas, der eher als Mahner und Beschützer dargestellt wird, als zu positiv dargestellt wurde. Trotzdem wurde das Musical zum Welterfolg. Bereits vor der Uraufführung kamen die Songs als Schallplatte auf den Markt. Damals sang Deep-Purple-Sänger Ian Gillan den Jesus und Murray Head den Part des Judas.

Lieder aus dem Musical sind Evergreens

Lieder wie „Heaven on Their Minds“ (Weil sie ach so heilig sind), „Everything’s Alright“ (Alles wird gut sein) oder „I Don’t Know How to Love Him“(Wie soll ich ihn nur lieben) sind seither weltbekannte Evergreens. Andrew Loyd Webber und Tim Rice sind nach weiteren gemeinsamen Welterfolgen wie „Evita“ längst lebende Legenden der Musical-Szene.

Infos zur Inszenierung „Jesus Christ Superstar“ Regie: Stefan Huber, Choreografie: Melissa King, Bühne/Kostüm: Okarina Peter, Timo Dentler, Musikalische Leitung: Christoph Wohlleben, Lichtdesign: Pia Viroleinen, Svein Selvik, Gesangstexte: Tim Rice, Andrew Lloyd Webber, Übersetzung: Anja Hauptmann. Mitwirkende: Andreas Bongard (Jesus), Tim Al-Windawe (Judas), Sidonie Smith (Maria Magdalena), Frank Josef Winkels (Pontius Pilatus), Matthias Graf (Kaiaphas), Holden Madagame (Annas), Rob Pelzer (König Herodes), Ngako Keuin (Apostel Simon u.a.) John Baldoz (Petrus u.a.), Thiago Fayad (Auila u.a.), Jürgen Strohschein (Johannes u.a.), Jaime Lee Rodney (Phillipus u.a.), Danilo Brunetti (Batholomäus u.a.), Alan Byland (Matthäus u.a.), Stefan Gregor Schmitz (Jakobus u.a.) Maria Mucha (Junia u.a.), Barbara Tartaglia (Martha u.a.), Sara Lynn Boyer (Prizilla u.a.) sowie Ellie van Gele, Danai Simantiri, Guila Vazzoler, Samantha Turton, Janice Rudelsberger, Taryn Nelso di Capri, Joop Leiwakabessy, Max Best, Lemuel Pitts, Daniel Záboj, Johann Vandamme und Laurent N’Diaye (als Soul Girls, Anhänger, Priester). Musik: Das Orchester der Bad Hersfelder Festspiele. Termine: Jesus Christ Superstar ist noch bis zum 26. August zu sehen. Die nächsten Termine sind 5. Juli (20.30 Uhr), 6.07. (20.30 Uhr), 8. 07. (21 Uhr), 9.07. (15 Uhr). Alle Termine auch online unter bad-hersfelder.festspiele.de.

In Deutschland wurde das Musical 1972 in Münster erstmals in deutscher Sprache aufgeführt. 1973 folgte die Verfilmung. Weltweit wurde die Rock-Oper auch kommerziell zu einem Riesenerfolg. In Bad Hersfeld wurde das Musical 2002 erstmals aufgeführt. Hauptdarsteller Yngve Gasoy-Romdal erhielt den Großen Hersfeldpreis.

Auch in diesem Jahr spielt in Bad Hersfeld wieder das große Orchester unter der Leitung von Christoph Wohlleben und gibt dem Stück einen satten Soundtrack. Es gibt allerdings auch Fassungen für ein kleineres Orchester und für eine Rockband. Gesungen wird auf Deutsch.

Inszeniert wird das Musical von Stefan Huber, der dem Hersfelder Publikum durch seine Inszenierungen wie „Funny Girl“, „Titanic“, „Kiss me Kate“ oder „Anatevka“ in bester Erinnerung ist. Die Choreografie übernimmt wieder Melissa King, die in der Stiftsruine ebenfalls schon für mitreißende Tanzszenen gesorgt hat.

Die Hauptrolle des Jesus spielt in der Stiftsruine Andreas Bongard, der aus dem hessischen Limburg stammt und den das Hersfelder Publikum bereits im Musical „Titanic“ erleben durfte. Er ist der Überzeugung, dass das Stück nirgendwo so gut hinpasst, wie in die Stiftsruine. Zugleich betont er die gesangliche Herausforderung der Rock-Oper. Als Jesus müsse er zuweilen regelrecht schreien – eine enorme Belastung für die Stimme.

Der gebürtige Berliner Tim Al-Windawe übernimmt den Part des Judas Ischariot. Die US-Amerikanerin Sidonie Smith ist in der Rolle der Maria Magdalena zu seien. Bereits in der HZ-Matinee stellten die drei Hauptdarsteller und das hochkarätig besetzte internationale Ensemble ihre hohe gesangliche und tänzerische Qualität unter Beweis, sodass ein himmlischer Musicalabend so sicher scheint, wie das Amen in der Kirche. (Kai A. Struthoff)