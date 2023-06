Bad Hersfelder Festspiele: Bijan Zamani und Phillip Henry Brehl spielen im Lear

Ungleiche Brüder: Bijan Zamani (links) und Phillip Henry Brehl spielen Edgar und Edmund, die Söhne des Grafen Gloucester in König Lear. © Christine Zacharias

Sie stehen selten gemeinsam auf der Bühne und doch ist in „König Lear“ der eine Bruder immer präsent, wenn der andere agiert.

Bad Hersfeld - Bijan Zamani und Phillip Henry Brehl spielen die Söhne des Grafen Gloucester, den ehelichen Sohn Edgar, der am Ende einer der wenigen Überlebenden der Tragödie ist, und den nicht ehelichen Edmund, der mit Lügen und Intrigen versucht, das Erbe des Bruders an sich zu reißen. „Wir haben nur zwei winzig kleine direkte Begegnungen“, erklärt Bijan Zamani. „Aber wir reden viel übereinander“, ergänzt Phillip Henry Brehl. Wie die beiden aufgewachsen sind, woher der Groll Edmunds rührt, das erzählt Shakespeare in seinem Drama nicht. „Es gibt wenig Raum, um das Verhältnis der beiden zueinander auszuloten“, stellt Bijan Zamani fest.

Dafür geht Edgar gleich in die Vollen mit seiner Intrige, mit der er die Geschichte zu seinen Gunsten verändern will, indem er dem Vater erzählt, dass sein Sohn Edgar ihn ermorden wolle. Dass Gloucester, der von Max Herbrechter gespielt wird, diese Lüge sofort glaubt, erklärt Bijan Zamani damit, dass der unmittelbar davor miterlebt hat, wie König Lear seinen langjährigen Vertrauten Kent davon jagt, seine Lieblingstochter Cordelia verstößt und sein Reich aufteilt und an seine Töchter Goneril und Regan übergibt.

„Da werden alle Moralvorstellungen über den Haufen geworfen und es wundert niemanden, wenn das auch in der eigenen Familie passiert“, sagt Zamani.

Für ihn ist die Figur des Edgar reizvoll, weil der auf seiner Flucht vor dem Vater in die Rolle des verrückten Tom schlüpft. Ob er nun wirklich wahnsinnig ist oder das nur spielt, das sei auch für die Zuschauer nicht ganz einfach zu unterscheiden, findet Zamani.

Das Stück entwickele jedenfalls von Anfang an eine enorme Dynamik, sind sich beide Schauspieler einig. Dass Shakespeare Vieles so konstruiert, um eben diese Dynamik zu erreichen, teilweise auf Kosten von Logik und Glaubwürdigkeit, stört die Darsteller nicht. „Das muss man einfach hinnehmen und nicht hinterfragen“, sagt Zamani.

Für beide Schauspieler ist es der erste Kontakt mit Bad Hersfeld und der Stiftsruine. Während Bijan Zamani viele der Mitwirkenden an „König Lear“ bereits vom Residenztheater in München kennt, arbeitet Phillip Henry Brehl mit lauter neuen Kollegen zusammen. „Man begegnet sich für eine gewisse Zeit und fängt sofort an, intensiv zu arbeiten“, erzählt Brehl. „Das macht wahnsinnig Spaß.“ Es sei ein wenig so wie im Ferienlager, findet Zamani.

Brehl findet es zudem faszinierend, wie alle Mitwirkenden, egal welchen Alters, sich mit so viel Hingabe in die Arbeit werfen, Neues versuchen, Fehler machen, von vorne anfangen und gemeinsam etwas erarbeiten.

Die Stiftsruine, so findet Brehl, „verlangt förmlich nach Shakespeare“. Und die in die Ruine gestellte Bühne sei einfach toll, meint Zamani. Dass die Natur mitspielt, zum Beispiel die krächzenden Krähen, könne man besser gar nicht inszenieren. Und auch wenn Phillip Henry Brehl bisher noch keine Erfahrung mit Freilichttheater hat und skeptisch in Bezug auf mögliche Wetterkapriolen ist, muss er doch einräumen, dass Regen gerade im zweiten Teil des Stücks die Wirkung noch verstärken würde.

Phillip Henry Brehl stammt aus Neuss und absolvierte seine Schauspielausbildung an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Mit der Uraufführung von „Kinder der Revolution“ unter der Leitung von Nuran Cavid Calis gewann er den ersten Preis beim Theatertreffen deutschsprachiger Schauspielstudierender in Berlin. Zuletzt war Brehl am Tiroler Landestheatein Innsbruck engagiert, wo er unter anderem als Hamlet zu erleben war.

Bijan Zamani wurde in Berlin geboren und studierte dort auch an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Regisseurin Tina Lanik kennt er bereits vom Residenztheater in München. Zudem wirkte er in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen wie „Tatort“, „Unter Verdacht“, „Ohne Dich“, „Küstenwache“ oder auch „SOKO Leipzig“ und „SOKO Stuttgart“ mit und ist als Sprecher für Hörbücher und Hörspiele tätig.

