Ab sofort Badeverbot am Breitenbacher Baggersee

Bebra. Im Badesee bei Breitenbach haben Gesundheitsaufseher des Landkreises Hersfeld-Rotenburg erhöhte Bakterienwerte festgestellt. Grund ist vermutlich die momentan herrschende Witterungslage.

Das Baden im See wird daher untersagt. Entsprechende Hinweisschilder sind am Dienstag zur Information der Bevölkerung am Seeufer aufgestellt worden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor.

Der Breitenbacher See gehört zusammen mit dem Kirchheimer See zu den beiden offiziellen EU-Badeseen im Landkreis und wird während der offiziellen Badesaison vom Landkreis auf seine Wasserqualität hygienisch untersucht. Die Badesaison endet am 31. August.